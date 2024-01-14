ХАМАС прагнув влаштувати теракти в Європі - заявили в Ізраїлі

Моссад і Шин Бет оприлюднили подробиці спроб угруповання атакувати єврейські та ізраїльські цілі, кажуть, що вбиті лідери ХАМАСу в Лівані керували цими зусиллями.

Про це пише The Times of Israel.

ХАМАС керує мережею оперативників у Європі, якими керують лідери терористів у Лівані, заявив Ізраїль, коли його розвідувальні служби оприлюднили нові подробиці про спроби організації, що базується в Газі, атакувати ізраїльські та єврейські цілі за кордоном.

Більшість командувачів угруповання, що базується в Лівані, включаючи Салеха аль-Арурі та Халіла Харраза, були вбиті в результаті авіаударів останніх тижнів, які приписують Ізраїлю, оскільки Єрусалим переслідує ХАМАС у Газі та за її межами.

Осередки ХАМАС у Данії, Німеччині та Голландії були заарештовані в грудні за підозрою в змові з метою нападу на єврейські цілі в Європі.

Згідно із заявою, оприлюдненою в суботу офісом прем’єр-міністра, ізраїльські агентства Моссад і Шин Бет у співпраці з іноземними партнерами змогли створити «всебічну та глибоку» картину зусиль ХАМАС здійснити напади в Європі, Африці та Середній Схід.

Офіцер поліції заявив, що Ізраїль виявив «подробиці про театри дій, об’єкти терористів і тих, хто брав участь у здійсненні нападів — від командування ХАМАС у Лівані до останніх нападників в операційній інфраструктурі».

Також читайте Чому Ємен вступив у війну між Ізраїлем і ХАМАС: яке в них озброєння

Він не надав багато додаткових подробиць щодо цих висновків, але сказав, що мережа планувала атакувати посольство Ізраїлю в Швеції, придбати БПЛА та використовувати злочинні організації в Європі для підтримки атак.

Арурі, який роками розшукувався Ізраїлем і вважався головним організатором тероризму ХАМАС на Західному березі, був убитий на початку цього місяця під час удару в передмісті Бейрута Дахіє. Національне агентство новин Лівану повідомило, що вибух був здійснений ізраїльським безпілотником.

Ізраїльські офіційні особи відмовилися від коментарів. Неназвані офіційні особи США заявили The New York Times і Washington Post, що відповідальність несе Ізраїль.

Стало відомо, що ізраїльскі військові завершили знищення "військової структури" ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Проте загроза з боку ХАМАС все ще лишається, попри те, що на півночі Сектора Гази його структура зруйнована.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.