У Пентагоні розповіли, як Остін почувається у лікарні

Він госпіталізований для лікування раку простати.
Міністр оборони США Ллойд Остін залишається госпіталізованим і перебуває в хорошому стані, повідомили в суботу в Пентагоні, додавши, що поки не мають конкретної дати його звільнення.
Про це пише Reuters.
«Він підтримує зв’язок зі своїм старшим персоналом і має повний доступ до необхідних засобів безпечного зв’язку, а також продовжує стежити за повсякденними операціями Міністерства оборони в усьому світі», — заявив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.
70-річний Остін був госпіталізований до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда в Мериленді 22 грудня для лікування раку простати. Він повернувся до лікарні 1 січня через ускладнення, включаючи інфекцію сечовивідних шляхів, і з того часу залишається там.
Нагадаємо, у Пентагоні розповіли, із якою хворобою бореться очільник Пентагону Остін.
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