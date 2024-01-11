У Пентагоні здивовані, що Остін приховав свій діагноз - Politico

Законодавці припускають, що Остіну було соромно зізнатися, що у нього діагностували рак простати.

Деякі посадовці Пентагону не розуміють, чому міністр оборони США Ллойд Остін приховав від Білого дому та громадськості інформацію про свою хворобу.

Про це йдеться у статті Politico.

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Автори видання зазначають, що Остін "приєднався до чималого клубу відомих чиновників Вашингтона, які публічно боролися з цією хворобою. Це включає безліч сенаторів, які публічно оприлюднили свій діагноз і лікування".

Деякі законодавці та посадовці оборонного відомства вважають, що немає виправдання тому, що Остін не повідомив Білого дому та громадськості одразу інформацію про свій діагноз.

"Я відчуваю, що йому було соромно зізнатися, що у нього рак простати. Цього не варто соромитися. Це те, що потрібно взяти і сказати", - сказав сенатор Том Тілліс, якому діагностували 2021 року.

Нагадаємо, у Пентагоні розповіли про стан очільника Міноборони Ллойда Остіна, який перебуває на лікуванні.

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