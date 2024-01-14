В Пентагоне рассказали, как Остин чувствует себя в больнице

Он госпитализирован для лечения рака простаты.
Министр обороны США Ллойд Остин остается госпитализированным и находится в хорошем состоянии, сообщили в субботу в Пентагоне, добавив, что пока не имеют конкретной даты его увольнения.
Об этом пишет Reuters.
"Он поддерживает связь со своим старшим персоналом и имеет полный доступ к необходимым средствам безопасной связи, а также продолжает следить за повседневными операциями Министерства обороны во всем мире", — заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.
70-летний Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Мериленде 22 декабря для лечения рака простаты. Он вернулся в больницу 1 января из-за осложнений, включая инфекцию мочевыводящих путей, и с тех пор остается там.
Напомним, в Пентагоне рассказали, с какой болезнью борется глава Пентагона Остин.
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