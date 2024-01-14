В Пентагоне рассказали, как Остин чувствует себя в больнице

Министр обороны США Ллойд Остин остается госпитализированным и находится в хорошем состоянии, сообщили в субботу в Пентагоне, добавив, что пока не имеют конкретной даты его увольнения.

Об этом пишет Reuters.

"Он поддерживает связь со своим старшим персоналом и имеет полный доступ к необходимым средствам безопасной связи, а также продолжает следить за повседневными операциями Министерства обороны во всем мире", — заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

70-летний Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Мериленде 22 декабря для лечения рака простаты. Он вернулся в больницу 1 января из-за осложнений, включая инфекцию мочевыводящих путей, и с тех пор остается там.

Напомним, в Пентагоне рассказали, с какой болезнью борется глава Пентагона Остин.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.