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Умеров провел переговоры с главой Пентагона: о чем договорились

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Умеров провел переговоры с главой Пентагона: о чем договорились

Министр обороны Украины Рустем Умеров / Фото: Associated Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином.

Рустем Умеров и Ллойд Остин 22 декабря обсудили ряд вопросов, среди которых, например, заседание "Рамштайна".

Об этом министр обороны Украины сообщил в своем Х (Twitter).

"Провел продуктивный еженедельный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Обсудил последние события в сфере безопасности, а также обновление структуры будущих Вооруженных сил Украины и возможности коалиции в рамках Контактной группы по обороне Украины", — сообщил Умеров.

В свою очередь, прессслужба Пентагона также отметила, что стороны обсудили планирование предстоящих встреч "Рамштайн".

"Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт", — добавили в Пентагоне.

Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров призвал французских партнеров совместно производить оружие с нашим государством.

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Дата публикации
Просмотры
555
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