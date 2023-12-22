Умеров провел переговоры с главой Пентагона: о чем договорились

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином.
Рустем Умеров и Ллойд Остин 22 декабря обсудили ряд вопросов, среди которых, например, заседание "Рамштайна".
Об этом министр обороны Украины сообщил в своем Х (Twitter).
"Провел продуктивный еженедельный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Обсудил последние события в сфере безопасности, а также обновление структуры будущих Вооруженных сил Украины и возможности коалиции в рамках Контактной группы по обороне Украины", — сообщил Умеров.
В свою очередь, прессслужба Пентагона также отметила, что стороны обсудили планирование предстоящих встреч "Рамштайн".
"Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт", — добавили в Пентагоне.
Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров призвал французских партнеров совместно производить оружие с нашим государством.
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