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Когда будет деоккупирован Крым: оптимистическое предположение Умерова

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Когда будет деоккупирован Крым: оптимистическое предположение Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Освобождение Крыма является стратегией Минобороны на 2024 год, подчеркнул Умеров.

Министр обороны Украины Рустем Умеров предполагает, что Крым может быть деоккупирован в следующем году.

Свой прогноз он озвучил в интервью Bild.

"Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", – ответил он на вопрос немецкого журналиста.

Также Умеров упомянул, что он родился крымским татарином вдали от своей родины в Средней Азии, потому что "депортировали весь мой народ", а Российская Федерация находится на темной стороне мира.

Министр убежден: "То, что мы (Украина – ред.) победим, вопрос вообще не идет".

Напомним, накануне в Крыму раздавались взрывы. Как сообщили российские телеграмм-каналы, с воздуха было нанесено по военным объектам оккупационной армии, в том числе по территории Центра дальней космической связи ВКС РФ.

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Дата публикации
Просмотры
2789
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