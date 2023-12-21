Когда будет деоккупирован Крым: оптимистическое предположение Умерова

Освобождение Крыма является стратегией Минобороны на 2024 год, подчеркнул Умеров.
Министр обороны Украины Рустем Умеров предполагает, что Крым может быть деоккупирован в следующем году.
Свой прогноз он озвучил в интервью Bild.
"Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", – ответил он на вопрос немецкого журналиста.
Также Умеров упомянул, что он родился крымским татарином вдали от своей родины в Средней Азии, потому что "депортировали весь мой народ", а Российская Федерация находится на темной стороне мира.
Министр убежден: "То, что мы (Украина – ред.) победим, вопрос вообще не идет".
Напомним, накануне в Крыму раздавались взрывы. Как сообщили российские телеграмм-каналы, с воздуха было нанесено по военным объектам оккупационной армии, в том числе по территории Центра дальней космической связи ВКС РФ.
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