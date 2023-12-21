В центре Авдеевки волонтеры под звуки взрывов установили елку: видео

В центре Авдеевки Донецкой области установили новогоднюю елку, чтобы поддержать украинских защитников города. Волонтеры сделали это под звуки тяжелой артиллерии

Видео на своей странице в Facebook обнародовала волонтер Яна Статная.

"Главная елка страны сегодня в Авдеевке! Авдеевка – это Украина", — подписала она видеоролик.

В комментарии "Общественному" волонтер рассказала, что дерево украсили вечером 19 декабря, а уже утром на следующий день установили елку у остатков стелы "Я люблю Авдеевку".

"Не очень безопасно, потому что утром уже по городу "работали" КАБы, когда мы устанавливали елку. Метров 400 работал танчик, ложились "Грады". Это центр города. Здесь проезжают все военные, работающие в Авдеевке. Мы делали это для того, чтобы поддержать ребят, показать им, что мы всегда здесь и всегда рядом", – рассказала Яна.

В центре Авдеевки установили новогоднюю елку

Как сообщалось, ранее елку установили в шести километрах от Бахмута, где продолжаются тяжелые бои. Дерево украшено праздничными украшениями.

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