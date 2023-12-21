В центрі Авдіївки волонтери під звуки вибухів встановили ялинку: відео

В центрі Авдіївки Донецької області встановили новорічну ялинку, аби підтримати українських оборонців міста. Волонтери зробили це під звуки важкої артилерії

Відео на своїй сторінці в Facebook оприлюднила волонтерка Яна Статна.

"Головна ялинка країни сьогодні в Авдіївці! Авдіївка - це Україна", - підписала вона відеоролик.

В коментарі "Суспільному" волонтерка розповіла, що дерево прикрасили ввечері 19 грудня, а вже вранці наступного дня встановили ялинку біля залишків стели "Я люблю Авдіївку".

"Не дуже безпечно, бо зранку вже по місту "працювали" КАБи, коли ми встановлювали ялинку. Метрів 400 працював танчик, лягали "Гради". Це центр міста. Тут проїжджають всі військові, які працюють в Авдіївці. Ми робили це для того, щоб підтримати хлопців, показати їм, що ми завжди тут і завжди поруч", - розповіла Яна.

В центрі Авдіївки встановили новорічну ялинку

Як повідомлялося, раніше ялинку встановили за шість кілометрів від Бахмута, де тривають важкі бої. Дерево прикрашене святковими прикрасами.

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