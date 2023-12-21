Наскільки були багатими Маккалістери із "Сам удома": NYT підрахувало статки родини

Американське видання The New York Times підрахувало статки родини Маккалістерів із фільму "Сам удома".

Як йдеться на сайті, щоб знайти відповідь, видання звернулося до економістів та людей, пов’язаних з культовою стрічкою.

На початку комедії один із грабіжників, Гаррі, розповідає "мокрому бандитові" Марву, що будинок Маккалістерів є їхньою метою в багатому районі. І цей дім – найкращий натяк на те, скільки грошей має сім’я. Він є справжнім будинком, розташованим на Лінкольн-авеню, 671 у передмісті Чикаго Віннетка. Це один із найдорожчих районів США.

Кадр зі стрічки "Сам удома", 1990 рік

1990 року будинок був доступний лише 1% американських родин, повідомляють економісти з Федерального резервного банку в Чикаго.

Працюючи з припущенням, річний дохід Маккалістерів мав бути 305 000 доларів 1990 року (близько 665 000 доларів США 2022 року). У середині 2022 року подібний будинок коштував близько 2,4 мільйона доларів. Його могла б собі дозволити родина з доходом 730 тисяч доларів на рік.

Ким працювали батьки Кевіна

У фільмі жодного разу не повідомляється професія подружжя. Втім, в Інтернеті, де регулярно з'являється це запитання, деякі люди припустили, що Кейт Маккалістер є модельєркою, оскільки в будинку є декілька манекенів, які пізніше показують в одній із спроб Кевіна обдурити грабіжників, думаючи, що він насправді не був сам удома.

Кадр зі стрічки "Сам удома" / Фото: YouTube

Американський письменник Тодд Штрассер, який написав книжки по фільму "Сам удома", дійсно зробив маму Кевіна модельєркою. Тим часом тато Кевін був бізнесменом, "бо це був найпростіший варіант".

У сім'ї були й інші ознаки значного, але не космічного багатства: вони носять хороший одяг і наймають декілька фургонів, щоб відвезти їх до аеропорту, але коли Кейт намагається підкупити літню пару, щоб ті відмовились від квитків до Парижа, щоб вона могла повернутися додому, вона пропонує ювелірні вироби та гроші, але натякає на те, що її Rolex може бути підробкою.

Дядько Роб заплатив за рейси

Цікавий момент про багатство сім'ї - це їхня різдвяна поїздка до Парижа. Переліт 15 людей до французької столиці коштує дорого, особливо враховуючи, що четверо дорослих летять першим класом, але батьки Кевіна не платять за квитки на літак. На початку фільму Кейт Маккалістер розповідає поліцейському, яким насправді є замаскований Гаррі, що перельоти сплатив брат її чоловіка.

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Цей брат – дядько Роб. У першому фільмі він другорядна фігура, але ті декілька згадок про нього дозволяють припустити, що він багатий. Він платить за квитки, має квартиру в Парижі, з якої відкривається вид на Ейфелеву вежу, і де якимось чином можуть розміститися 15 членів його сім'ї.

Третій брат, дядько Френк, живе в Огайо і мандрує з сім'єю з Іллінойсу до Парижа. Ми нічого не знаємо про його доходи, але знаємо, що він скупий. У будинку свого брата в Іллінойсі він не сплачує рахунок за піцу на 122,50 долара. У літаку, обідаючи у першому класі, він велить дружині покласти до сумочки кришталеву сільничку та перечницю.

Фільм не про гроші

Єва Коулі, декораторка фільму "Сам удома", відповідала за такий декор, як меблі та шпалери всередині будинку Маккалістерів, що знімався на збудованих декораціях у місцевій середній школі. В електронному листі вона повідомила, що будинок не був обставлений дорогими меблями, але мав навмисний "величний, висококласний вигляд".

Кадр зі стрічки "Сам удома", 1990 рік

За словами Коулі, під час знімань стрічки темно-синій та курно-рожевий були популярними кольорами в дизайні інтер'єру. Але її надихнули картини Нормана Роквелла та старовинні різдвяні листівки, щоб використати насичені червоні, зелені та золоті кольори у сімейному будинку.

Коулі також дала декілька порад людям, які шукають відповіді про доходи сім'ї.

"Я вважаю, що фанати, які сперечаються про доходи батьків або вартість будинку, натомість повинні просто насолоджуватися фільмом", - сказала вона. "Адже створювали цей душевний та комічний фільм як розвагу для глядачів, для підняття настрою перед святами".

Нагадаємо, стало відомо, скільки грошей витратив би у супермаркеті Кевін із "Сам удома" 2023 року. 1990 року він віддав за продукти 19,83 долара США.

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