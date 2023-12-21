Зірковий бебі-бум 2023: Макацарія вперше став батьком, а Тарабарова народила втретє

Пропонуємо подивитися, у кого з зірок у родині сталося поповнення.

Наприкінці 2023 року редакція сайту ТСН.ua традиційно підбиває підсумки.

Цього разу пропонуємо подивитися, кому із знаменитостей цього року поталанило стати батьками. У когось із зірок народився первісток, хтось вітав у родині другу дитину, а деякі ж стали багатодітними батьками.

Євгенія Емеральд

Ексвійськова в одному з пологових Києва 15 квітня народила другу доньку. Знаменитість назвала дівчинку Афіною. Також Євгенія виховує старшу доньку – 11-річну Жасмін, яка з'явилася на світ 31 травня 2012 року.

Євгенія Емеральд із доньками / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Світлана Тарабарова

Українська співачка 19 квітня народила третю дитину. У Тарабарової та її чоловіка з'явилася на світ донечка. Подружжя назвало її Поліною. Відтепер артистка та її коханий – багатодітні батьки. Закохані виховують 5-річного Івана та 3-річну Марію.

Світлана Тарабарова з дітьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Деніел Редкліфф

Зірка "Гаррі Поттера" вперше став батьком у квітні. Первістка Редкліффу народила його обраниця, американська акторка Ерін Дарк. У пари з'явився на світ син. Щоправда, закохані не квапляться зізнаватися, як назвали малюка.

Деніел Редкліфф та Ерін Дарк / Фото: Associated Press

Іраклі Макацарія

Ексгерой проєкту "Холостяк" та грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія вперше став батьком 2 червня. 21-річна дружина знаменитості Ліза в одному з пологових Грузії народила йому сина. Подружжя назвало хлопчика Георгієм. До речі, від дня народження малюка вже минуло понад пів року, але закохані досі не показали його обличчя.

Іраклі Макацарія з дружиною та сином / Фото: instagram.com/maqatsa

Макс Чмерковський

Танцівник вдруге став батьком 18 червня. Дружина Макса – танцівниця Пета Маргатройд – в одній із лікарень Лос-Анджелеса народила сина. Подружжя дало малюкові подвійне ім'я Ріо Джон. Також закохані виховують сина Шая, який народився 4 січня 2018 року.

Макс Чмерковський із сином / Фото: instagram.com/maksimc

ONUKA та Євген Філатов

Українська співачка Ната Жижченко та її чоловік, музикант Євген Філатов, вдруге стали батьками 1 липня 2023 року. У подружжя народилася донька, яку вони назвали Ліною. Також пара виховує сина Олександра. Хлопчик з'явився на світ 14 травня 2020 року.

Ната Жижченко з донькою та сином / Фото: instagram.com/onukaofficial

Ріанна та A$AP Rocky

Барбадоська співачка Ріанна та американський репер A$AP Rocky вдруге стали батьками на початку серпня. Виконавиця народила сина, якого разом зі своїм бойфрендом назвала Ріот. Також пара виховує однорічного Ноа, якого артистка народила навесні 2022 року.

Ріанна та ASAP Rocky / Фото: Associated Press

Наталія Островська

Ведуча ТСН вперше стала мамою 17 листопада. В одному із пологових Києва знаменитість народила донечку. Наталія Островська разом із чоловіком дала дівчинці ім'я Аґата.

Наталія Островська з донькою / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Саша Бо

Блогерка втретє стала мамою 21 листопада. Знаменитість народила своєму чоловікові, стоматологу Платону Тарнавському, доньку. Подружжя назвало дівчинку Вірою. Від попереднього шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом Саша виховує двох синів – 7-річного Данила та 5-річного Євгена.

Саша Бо з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/sashaabo

Періс Гілтон

Світська левиця Періс Гілтон 24 листопада оголосила, що вдруге стала мамою. У знаменитості народилася донька Лондон. Щоправда, дівчинка з'явилася на світ завдяки сурогатному материнству. Періс зі своїм чоловіком, бізнесменом Картером Реумом, вже виховують 11-місячного сина. Фенікс теж з'явився на світ завдяки сурогатному материнству.

Періс Гілтон / Фото: instagram.com/parishilton

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