Зірковий бебі-бум 2023: Макацарія вперше став батьком, а Тарабарова народила втретє

Пропонуємо подивитися, у кого з зірок у родині сталося поповнення.
Наприкінці 2023 року редакція сайту ТСН.ua традиційно підбиває підсумки.
Цього разу пропонуємо подивитися, кому із знаменитостей цього року поталанило стати батьками. У когось із зірок народився первісток, хтось вітав у родині другу дитину, а деякі ж стали багатодітними батьками.
Євгенія Емеральд
Ексвійськова в одному з пологових Києва 15 квітня народила другу доньку. Знаменитість назвала дівчинку Афіною. Також Євгенія виховує старшу доньку – 11-річну Жасмін, яка з'явилася на світ 31 травня 2012 року.
Світлана Тарабарова
Українська співачка 19 квітня народила третю дитину. У Тарабарової та її чоловіка з'явилася на світ донечка. Подружжя назвало її Поліною. Відтепер артистка та її коханий – багатодітні батьки. Закохані виховують 5-річного Івана та 3-річну Марію.
Деніел Редкліфф
Зірка "Гаррі Поттера" вперше став батьком у квітні. Первістка Редкліффу народила його обраниця, американська акторка Ерін Дарк. У пари з'явився на світ син. Щоправда, закохані не квапляться зізнаватися, як назвали малюка.
Іраклі Макацарія
Ексгерой проєкту "Холостяк" та грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія вперше став батьком 2 червня. 21-річна дружина знаменитості Ліза в одному з пологових Грузії народила йому сина. Подружжя назвало хлопчика Георгієм. До речі, від дня народження малюка вже минуло понад пів року, але закохані досі не показали його обличчя.
Макс Чмерковський
Танцівник вдруге став батьком 18 червня. Дружина Макса – танцівниця Пета Маргатройд – в одній із лікарень Лос-Анджелеса народила сина. Подружжя дало малюкові подвійне ім'я Ріо Джон. Також закохані виховують сина Шая, який народився 4 січня 2018 року.
ONUKA та Євген Філатов
Українська співачка Ната Жижченко та її чоловік, музикант Євген Філатов, вдруге стали батьками 1 липня 2023 року. У подружжя народилася донька, яку вони назвали Ліною. Також пара виховує сина Олександра. Хлопчик з'явився на світ 14 травня 2020 року.
Ріанна та A$AP Rocky
Барбадоська співачка Ріанна та американський репер A$AP Rocky вдруге стали батьками на початку серпня. Виконавиця народила сина, якого разом зі своїм бойфрендом назвала Ріот. Також пара виховує однорічного Ноа, якого артистка народила навесні 2022 року.
Наталія Островська
Ведуча ТСН вперше стала мамою 17 листопада. В одному із пологових Києва знаменитість народила донечку. Наталія Островська разом із чоловіком дала дівчинці ім'я Аґата.
Саша Бо
Блогерка втретє стала мамою 21 листопада. Знаменитість народила своєму чоловікові, стоматологу Платону Тарнавському, доньку. Подружжя назвало дівчинку Вірою. Від попереднього шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом Саша виховує двох синів – 7-річного Данила та 5-річного Євгена.
Періс Гілтон
Світська левиця Періс Гілтон 24 листопада оголосила, що вдруге стала мамою. У знаменитості народилася донька Лондон. Щоправда, дівчинка з'явилася на світ завдяки сурогатному материнству. Періс зі своїм чоловіком, бізнесменом Картером Реумом, вже виховують 11-місячного сина. Фенікс теж з'явився на світ завдяки сурогатному материнству.
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