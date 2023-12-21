В'ячеслав Узелков одружується вдруге

Боксер повідомив про заручини у себе в соцмережах.

Український боксер, фітнес-тренер В'ячеслав Узелков поділився з шанувальниками радісною звісткою.

Спортсмен вирішив розпрощатися з холостяцьким життям і вдруге одружується. Про зміни в особистому житті Узелков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У соцмережі боксер змінив статус з "неодружений" на "заручини":

"Ми разом. Нарешті ми це зробили і ми разом і до кінця", - так прокоментував свої заручини Узелков.

В'ячеслав Узелков знову одружується / Фото: facebook.com/viacheslav.uzelkov

Втім, хто саме став його обраницею, або бодай хоч одне фото з коханою - фітнес-тренер не показує і тримає у таємниці майбутню дружину.

Ще 2021 року Узелков повідомив, що має нові стосунки / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Зазначимо, що це вже не вперше, коли В'ячеслав Узелков повідомляє про своє одруження. Так, на початку лютого 2022 року на запитання фанів, як у нього справи, Узлеков відповів, що одружується. Та, певно, тоді втілити бажане у життя закоханим завадило повномасштабне вторгнення російських окупантів до України. На початку листопада 2021 року боксер ділився, що у нього нові стосунки. Тоді про кохану Узелков казав неохоче, лише розповів, що їй "трошки більше 30" і вони були давно знайомі.

Марина Боржемська та В'ячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Нагадаємо, що для В'ячеслава Узелкова це буде другий шлюб. До цього він 22 роки був одружений з фітнестренеркою Мариною Боржемською, від якої має двох дітей. 2018-го подружжя розлучилося зі скандалом. Боржемська звинувачує колишнього в аб'юзі, небажанні допомагати та бачитися з їхніми дітьми. Узелков всі звинувачення на свою адресу відкидає.

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