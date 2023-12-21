"А якщо виграє Росія?": FT описало жахи, які чекають на Україну та світ

Автори публікації зазначають, що "відмова від України була б вибором", але "є альтернатива", яка полягає в посиленні фінансової та військової допомоги для держави.

Якщо Росія переможе у війні, то почне фільтраційні чистки населення, вільна держава зможе вижити на заході України, РФ нападе на країни Балтії. І успіх президента РФ Володимира Путіна надихне інші зацікавлені у вторгненні до сусідніх держав країни.

Такий сценарій описується у матеріалі Financial Times.

"Захід грається з ідеєю віддати Володимиру Путіну Україну", – вважають автори статті.

За підрахунками Кільського інституту світової економіки, остання виділена західна допомога Україні скоротилася майже на 90% порівняно з роком раніше. Це відбулося навіть до того, як США та ЄС у грудні не змогли затвердити додаткові кошти.

"Виборці, підбурювані ультраправими пропутіністами, починають нудьгувати від війни в Україні. Захід після 18-місячної перерви відновлює 15-річне примирення з агресією Путіна. "Якщо переможе Росія" стає дедалі вірогіднішим сценарієм. Ось який вигляд це може мати", – йдеться в матеріалі.

Що буде в разі перемоги Росії у війні проти України

Автори публікації описали, як можуть розгортатися події в Україні та світі в разі перемоги Росії у війні.

Росія чинитиме над українцями "страшне переможне" правосуддя.

"Це не спекуляції. Це саме те, що росіяни вже зробили в Україні: масові страти, кастрації, зґвалтування, тортури та викрадення дітей. Згадайте списки українських громадських діячів, які були складені Росією до вторгнення, щоб їх "усунули", – зазначається у статті.

Ексгумація вбитих окупантами українців із братської могили в Бучі / Фото: Getty Images

Атаки українських партизанів викликали б нові репресії з боку РФ викликали б.

Ще мільйони українців втекли на Захід, однак цього разу – назавжди.

Вільна держава може вижити на заході України, посилаються автори на думку ексдипломата з Британії Пітера Рікеттса. Ця частина України може навіть вступити до ЄС.

"Путіна, здається, регіон не дуже турбує. Але можна очікувати повторних нападів Росії, незалежно від того, які "договори" були підписані. Росія також постійно порушувала Мінські угоди після 2014 року. Рухливий російський наступ захопить територію, коли зможе", – йдеться в матеріалі.

Також прогнозується, що в разі перемоги Путін контролюватиме близько чверті світового експорту пшениці.

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Успіх Путіна надихне на агресію інші держави

Успіх Путіна надихне інші країни, зацікавлені у вторгненні до сусідніх держав: Китай, Венесуела, Азербайджан.

"Щоразу, коли росіяни думають, що вони "виграли" конфлікт за Путіна – Грузія 2008 року, Україна 2014 року, Сирія 2015 року – вони дізнаються щось про нас (Захід – ред.). Стають надмірно впевненими у своїх силах і через кілька років пробують масштабніші та сміливіші операції", – розповіла Дара Массікот з Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Автори статті також допускають ймовірність створення української армії в еміграції, яка здійснюватиме вилазки з європейських країн. І це ще більше стимулюватиме російські атаки на ці місця.

"Путін вже побудував воєнну економіку. Його армія оновила свої методи на десятиліття менш ніж за два роки. Його населення показало, що терпітиме навіть велику війну. Чому б не продовжувати кусати сусідні держави? Вболівальник Путіна Віктор Орбан мав би розуміти, що Угорщина межує з Україною", – йдеться в матеріалі.

Напад Росії на країни Балтії

На думку авторів, дискредитоване НАТО зіткнеться з найбільшим випробуванням. Північноатлантичний Альянс та ЄС є, мабуть, є найсильнішими багатонаціональними альянсами, що залишилися в націоналістичному світі. Путін прагне довести, що вони не витримають.

"Якби він напав на країни Балтії, НАТО, ймовірно, надішле війська. Але як надовго? Тільки-но кілька сотень західних солдатів повернуться мертвими, ультраправі партії вимагатимуть "миру", тобто нездійсненних мирних угод з Путіним. Західні країни можуть відступити, заявивши, що вони виконали своє зобов’язання згідно зі статтею 5 договору про НАТО щодо боротьби за союзника. Ніхто не хотів би ескалувати ядерну війну", – вказано в публікації.

Напад Путіна на НАТО / Фото: ТСН.ua

Там додають, що стаття 5 не є священною. Інші міжнародні угоди – від Конвенції ООН проти тортур до правил ЄС щодо дефіциту бюджету – регулярно безкарно порушуються. Російська армія в Україні, ХАМАС та армія Ізраїлю в Газі нещодавно порушили міжнародне право на камери.

Американці та західноєвропейці відчувають імунітет: Путін прийде не за ними. Не дивно, що деякі східноєвропейські чиновники почали міркувати про те, щоб спершу напасти на Росію, аніж просто сидіти й чекати, поки вона нападе на них.

Більш вірогідний сценарій: багато європейських країн витрачають статки на оборону, відновлюють військовий обов’язок та інвестують у ядерну зброю, водночас дозволяючи Путіну залякувати їх.

Як Захід ще може допомогти Україні

"Відмова від України була б вибором. Є альтернатива. Росія має низькотехнологічну економіку розміром з Канаду. Європейці могли б допомогти Україні протистояти Путіну, навіть якщо Трамп вийде. Нам довелося б швидко розбудовувати збройну промисловість, але зусилля, які від нас вимагатимуться, будуть незначними порівняно з Росією. Нам також потрібно замінити американську допомогу Україні – 71,4 млрд євро за перший 21 місяць війни, згідно з Кільським інститутом, або 40,8 млрд євро на річній основі. Це 70 євро на рік на європейського громадянина НАТО. Ми могли б це знайти, якби захотіли", – резюмується у статті.

До слова, на думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, повна відсутність західної допомоги для України вкрай негативно позначиться на ситуації на фронті, і протягом року держава втратить низку територій на сході та півдні. А РФ розгорне кампанію щодо примусу до переговорів на своїх умовах.

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