Зеленський відповів, чи дійсно війна затягнеться на роки

Він наголосив, що терміни закінчення війни залежать передусім від самих українців, їхньої згуртованості та духу.

Сьогодні, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський проводить велику пресконференцію за підсумками 2023 року.

Президента запитали, що він думає про публікації в західних ЗМІ і висловлювання деяких українських військових діячів про те, що війна з РФ затягнеться на роки.

"Чи завершиться 2024 року війна? Я думаю, ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, наші командири чи західні партнери – вони не знають. Коли вони кажуть, що війна на багато років, вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності", – сказав глава держави.

"Київ за три дні" не вдався

Президент згадав про прогнози західних ЗМІ напередодні великого вторгнення, що росіяни захоплять Київ за три дні. Він наголосив, що терміни закінчення війни залежать передусім від самих українців, їхньої згуртованості та духу.

"Це також були думки. Я хочу бути коректним. Війна, перемога, поразка, стагнація – залежать від багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але здебільшого від нас із вами. Якщо не втратимо нашу стійкість, то завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, можна жити зі скепсисом, але можна і країну "про...". А я до такого не готовий. І я знаю, що таких, як я – дуже багато, мільйони. Ми не готові віддати нашу країну. Якщо ми це збережемо – я впевнений, ми зможемо наблизити цю перемогу", – додав глава держави.

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Пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція! Підсумки року