Коли кінець війни: легендарний "Редіс" звернувся до українців (відео)

Славнозвісний командир полку "Азов" Денис Прокопенко "Редіс" – герой України. Він знає реальну ситуацію на фронті і дав відверту оцінку подіям на передовій та в тилу. Скільки триватиме війна та на що передусім мають розраховувати українці – дивіться в ексклюзиві Дениса Зябкіна для TSN.UA.

Такі командири як "Редіс" уже давно стали символами російсько-української війни. Він разом зі своїми побратимами з "Азову" пройшли пекло Маріуполя, пережили полон та катування та з гордо піднятими головами повернулися назад на військову службу.

"Редіс" звернувся до українців

"Редіс" до українців звертається не часто, уникаючи пустих балачок, тож його посил має почути та побачити кожен українець. Командир визнає – головне питання для українців "Скільки ще триватиме війна?"

"Після майже двох років від початку повномасштабного вторгнення рф, українці все частіше задаються питанням "Як довго триватиме ця війна?". Невизначеність та ймовірність того, що бойові дії триватимуть роками, тисне на цивільних та інколи, навіть, на вмотивованих військових", – пише Прокопенко у Facebook.

Але ж коли може закінчитись війна? Відповідь одночасно проста, але й невимовно болюча.

"Відповідь проста: росія ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей та не відпустить Україну зі своєї сфери впливу. Війна буде тривати рівно до тих пір, поки ми будемо здатні вести спротив. Будь які "перемир’я" або "домовленості" – будуть черговим тайм-аутом для ворога, з метою накопичити ресурси для подальшого наступу. Тому наша здатність у критичний момент мобілізувати всі необхідні ресурси та працювати на грані надлюдських спроможностей, не має поступово переростати в байдужість та безініціативну стабільність", – зазначив командир полку "Азов".

"Редіс" про "безжальну реальність" України

За словами "Редіса", багато хто в Україні та на Заході відмовляється сприйняти цю реальність, яку він відверто називає "безжальною". Підіграють "панічним" настроям і російські ІПСО, які намагаються "зневірити" українців у перемозі та кращому майбутньому. Проте чи є з цього вихід? Є, і "Азов" випробував його ще від 2014 року.



"Найкращі ліки від зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни – активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз", – наголошує "Редіс". – Ми не знаємо точного дня, місяця чи року, коли ми переможемо і зможемо повернутись до наших родин. Але ми впевнені у тому, що скільки б не тривала війна, поруч із нами надійні побратими, в наших серцях любов до Батьківщини, а в руках – зброя. І все це не дозволить нам відступити: ані сьогодні, ані через рік або десять років".

Прокопенко наголошує, що кожному українцю доведеться зробити вибір.

"Кожен українець має вибір. Він важкий, але потрібний. Його не оминути", – вважає командир.

Денис Прокопенко зазначає, що ті, хто досі не задіяні на службі в Силах оборони України, мають зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни.

"Ця війна надовго. Вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу", - резюмує "Редіс".

У ГУР вважають інакше

А от головний розвідник України Кирило Буданов вважає інакше.

"Росія наразі не має планів вести війну у 2025 році", – стверджує очільник ГУР Кирило Буданов.

За словами Буданова, рашисти намагаються вдавати, що їх ресурси нескінченні, проте це не так. Втрати, яких зазнає Росія, вийдуть їй "боком".



"Можу вам єдине сказати, що планів вести війну у 2025 році Російська Федерація не має станом на зараз. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але зараз планів таких у них немає. Та є проблеми. І не стільки з підтримкою суспільства, бо думка пересічного росіянина там мало кого цікавить. Питання в ресурсах. Ця війна дуже дорога. І ресурси там не є необмеженими. Може, трішки грубо буде звучати, але ми воюємо за чужий кошт, а от вони за свій. І вони свої кошти рахують, хоч здається, що ні. І дуже прискіпливо", - підсумував Кирило Буданов.

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