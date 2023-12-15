Скільки ще триватиме війна: Буданов приголомшив заявою

Гучна заява очільника ГУР Кирила Буданова шокувала суспільство. Він розповів, чи готова Росія воювати наступні два роки.

Що саме сказав головний розвідник України та які прогнози щодо війни сколихнули мережу, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Буданов шокував

РФ зараз не має планів вести війну у 2025 році — ошелешив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Про це він заявив на дискусії “2024: виклики та перспективи”. За його словами, принаймні станом на зараз, РФ не має наміру воювати ще через рік.

“Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році Російська Федерація станом на зараз не має. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає”, — зазначив Буданов.

Проблема з ресурсами

Глава ГУР додав, що російська окупаційна армія має проблеми з ресурсами. Адже вести війну вже майже два роки дуже дорого обходиться Москві. Цікаво, коли вже там зрозуміють, що Росія не гумова? Навіть з її здавалося б “безмежними ресурсами”. Хоча, кого це обходить? Народу ж багато. Дарма, що живуть вони без світла, газу, туалетів у будинках та інших благ цивілізації. Будуть жити так і далі, бо всі гроші йдуть на війну з Україною.

“І ресурси там не є необмеженими. Можливо, трішки грубо пролунає, але ми воюємо за чужий кошт, а вони — за свій. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо”, — сказав Буданов.

Загрози з боку Росії

Цікаву думку з приводу продовження війни і так званого “плана пабєди” Росії висловив політичний і військовий аналітик Євген Дикий.

Водночас Дикий говорить і про загрози з боку агресора та потужну інформаційну кампанію, яку росія веде проти України та наших західних партнерів.

Читайте провідні новини дня:

План агресора

Ба більше, Євген Дикий, на відміну від Буданова, попереджає про підступний план агресора щодо 2025-го року. Він зазначає, що саме тоді у Росії знайдуться і сили, і ресурси для глобального удару. Та пояснює, чому саме 2025 рік може стати фатальним для України.

Прогнози щодо війни

Ще більш жахаючі прогнози щодо продовження війни Росії проти України у військового аналітика BILD Юліана Рьопке. Він зазначає, що Росія має намір продовжувати військові дії в Україні до 2026 року.

“Згідно з цією інформацією, влада РФ розраховує на зниження підтримки України Заходом, а також на імітацію мирних переговорів, щоб ввести світову спільноту в оману щодо “мирних намірів” Росії. Насправді, в Кремлі не планують ніякого перемир'я і розробляють новий середньостроковий план війни в Україні”, — пише Bild

10 років війни?

Додає нервів і заява полковника запасу Романа Світана про воєнний стан, який може тривати в Україні ще 10 років. Він пояснює, що така ситуація в Україні лишатиметься, допоки Російська Федерація не розвалиться на складові. А це означає, що Україні доведеться тримати армію в бойовому режимі.

Прогнози щодо війни

Водночас панічні заяви лунають і в західних ЗМІ. Так, американське видання The Wall Street Journal стверджує, що Україна вже зараз змушена перейти до оборони. Це спровоковано не зовсім вдалим літнім контрнаступом та проблемами з поставками західної зброї. Необхідно це зробити для того, щоб зупинити подальше просування російського агресора. Якщо все складеться добре, Україна зможе знову наступати навесні 2025 року.

Про військові події, які можуть відбутися найближчим часом в Україні також можна знайти на сторінках CNN.

Скриншот / CNN

У виданні пишуть, що весна 2024 року може стати потенційно важливою фазою конфлікту. Обидві сторони використовують зиму для переоснащення. Тоді будуть розгорнуті перші українські F-16, а також, можливо, більше ATACMS та інших ракет більшого радіусу дії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИЙ ПРОГНОЗ БУДАНОВА! Скільки ще триватиме війна?!

Читайте також: