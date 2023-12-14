У Росії знову оголосили у розшук очільника ГУР Буданова

У чому підозрюють Буданова - у МВС РФ не зазначили.

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило у розшук начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Відповідна інформація з'явилася у базі даних відомства, передає Медуза.

У картці Буданова росіяни не зазначили, в рамках якої саме кримінальної справи він оголошений у розшук.

Раніше Слідчий комітет РФ на початку жовтня оголошував, що висунув заочні звинувачення у вчиненні "терористичних актів чотирьом українським воєначальникам, включаючи Кирила Буданова". Слідчий комітет вважає їх "причетними до атак дронів на російські об'єкти".

Видання нагадало, що СК РФ порушив кримінальні справи щодо багатьох українських чиновників, бізнесменів та військових. Російські суди заочно заарештовують фігурантів так званих справ та оголошують їх у розшук.

Як повідомляли раніше, Росія звинуватила в тероризмі Буданова та інших воєначальників.

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