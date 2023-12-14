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Окупанти 114 разів обстріляли Херсонщину: де були "прильоти"

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Окупанти 114 разів обстріляли Херсонщину: де були "прильоти"

Руйнування в Херсоні після обстрілу 12 грудня / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворог традиційно гатив по житлових кварталах, медичних та освітніх закладах.

Російські війська влаштували 114 обстрілів по Херсонській області протягом 13 грудня. Є жертва і поранений.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Мережі 14 грудня.

Протягом доби окупанти 114 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Один з цих обстрілів був ракетним.

Щодо самого Херсона, то загарбники випустили по місту 35 снарядів.

Де були "прильоти" на Херсонщині

Ворог поцілив у:

  • житлові квартали населених пунктів області;
  • медичну установу, навчальний заклад та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі;
  • біснес-центр у Херсоні.

Внаслідок російських атак загинула одна людина, ще одна особа отримала поранення.

Нагадаємо, вдень 13 грудня в Херсоні лунали потужні вибухи: це російська армія обстрілювала місто з окупованого лівого берега річки Дніпро.

Вибухи в області лунали і в ніч проти 14 грудня: ворог обстрілював Херсон та Бериславський район.

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Дата публікації
Перегляди
412
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