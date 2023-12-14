Окупанти 114 разів обстріляли Херсонщину: де були "прильоти"

Ворог традиційно гатив по житлових кварталах, медичних та освітніх закладах.
Російські війська влаштували 114 обстрілів по Херсонській області протягом 13 грудня. Є жертва і поранений.
Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Мережі 14 грудня.
Протягом доби окупанти 114 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Один з цих обстрілів був ракетним.
Щодо самого Херсона, то загарбники випустили по місту 35 снарядів.
Де були "прильоти" на Херсонщині
Ворог поцілив у:
- житлові квартали населених пунктів області;
- медичну установу, навчальний заклад та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі;
- біснес-центр у Херсоні.
Внаслідок російських атак загинула одна людина, ще одна особа отримала поранення.
Нагадаємо, вдень 13 грудня в Херсоні лунали потужні вибухи: це російська армія обстрілювала місто з окупованого лівого берега річки Дніпро.
Вибухи в області лунали і в ніч проти 14 грудня: ворог обстрілював Херсон та Бериславський район.
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