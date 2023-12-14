Оккупанты 114 раз обстреляли Херсонщину: где были "прилеты"

Враг традиционно бил по жилым кварталам, медицинским и образовательным учреждениям.
Российские войска устроили 114 обстрелов по Херсонской области в течение 13 декабря. Есть жертва и раненый.
Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Сети 14 декабря.
В течение суток оккупанты 114 раз обстреляли Херсонщину, выпустив 536 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Один из этих обстрелов был ракетным.
Что касается самого Херсона, то захватчики выпустили по городу 35 снарядов.
Где были "прилеты" в Херсонской области
Враг попал в:
- жилищные кварталы населенных пунктов области;
- медицинское учреждение, учебное заведение и объект критической инфраструктуры в Херсонском районе;
- бизнес-центр в Херсоне.
В результате российских атак погиб один человек, еще один человек получил ранения.
Напомним, днем 13 декабря в Херсоне раздавались мощные взрывы: российская армия обстреливала город с оккупированного левого берега реки Днепр.
Взрывы в области звучали и в ночь на 14 декабря: враг обстреливал Херсон и Бериславский район.
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