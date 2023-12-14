Курс валют на 14 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 13 декабря. Стоимость доллара – 37,02 грн – это на 4 коп. больше курса предыдущего дня. Евро уменьшился на 1 коп., а злотый – прибавил 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,02 грн (+4 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,92 грн (-1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,22 грн (+2 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 36,95 – 37,45 грн

"Сбербанк" — 37,20 — 37,70 грн

"ПУМБ" – 37,30 – 37,90 грн

"Укрсиббанк" – 36,95– 37,65 грн

"Укрэксимбанк" – 37,00 – 37,70 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,70 – 40,70 грн

"Сбербанк" — 40,15 — 40,75 грн

"ПУМБ" – 40,20 – 40,90 грн

"Укрсиббанк" – 39,70 – 40,70 грн

"Укрэксимбанк" – 40,05 – 40,85 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,05 – 9,43 грн

"Сбербанк" — 8,50 — 9,40 грн

"ПУМБ" – 8,95 – 9,50 грн

Напомним, экономист Олег Пензин рассказал, что будет с долларом 2024-го. По его словам, это зависит от того, сколько макрофинансовой помощи от Европейского союза она получит.

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