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Курс валют на 13 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 13 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на среду, 13 декабря. / Фото: Pexels

Иностранная валюта стремительно выросла.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 13 декабря. Стоимость доллара – 36,87 грн – это на 11 коп. больше курса предыдущего дня. Евро вырос на 26 коп., а злотый – на 4 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,87 грн (+11 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,67 грн (+26 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,16 грн (+4 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 36,95 – 37,45 грн
  • "Ощадбанк" – 37,20 – 37,65 грн
  • "ПУМБ" – 37,30 – 37,90 грн
  • "Укрсиббанк" — 36,85-37,60 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,00 – 37,70 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 39,70 – 40,70 грн
  • "Ощадбанк" – 40,10 – 40,75 грн
  • "ПУМБ" – 40,20 – 40,90 грн
  • "Укрсиббанк" – 39,65 – 40,65 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,00 – 40,80 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,05 – 9,50 грн
  • "Сбербанк" — 8,50 — 9,40 грн
  • "ПУМБ" – 8,95 – 9,50 грн

Как сообщалось, Нацбанк девальвирует гривну, удастся ли избежать ее обрушения. Гривна продолжает дешеветь. Чего ждать от курса валют на этой неделе – читайте в проекте сайта ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
606
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