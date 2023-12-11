Курс валют: Нацбанк девальвирует гривну, удастся ли избежать ее обвала

Национальный банк снова начал девальвировать гривну, за прошлую неделю она подешевела к доллару почти на 30 копеек. Это с курсом валют произошло на фоне новостей о задержке предоставления Украине финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов и стран ЕС. Впрочем, есть время и надежда, что к рождественским праздникам ситуация улучшится, и обвала гривны удастся избежать.

Что происходит на рынке, чего ожидать дальше, стоит ли вкладывать средства в валюту, что теперь выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса на текущей неделе;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

За неделю, с 4 по 10 декабря, Нацбанк снизил официальный курс безналичной гривны с 36,46 до 36,67 грн/доллар, то есть на 21 копейку. А на понедельник, 11 декабря, установил курс 36,74 грн. это еще минус 7 коп. А вот к евровалюте гривна, напротив, немного укрепилась: если 4 декабря официальный курс был 39,66 грн/евро, то 11 декабря – 39,60 грн/евро. Впрочем, по мнению экспертов, это связано только с колебаниями кросс-курса доллар/евро на мировых рынках: за прошедшую неделю он снизился с 1,09 доллара за евро до 1,08.

На легальный наличный рынок доллара действия регулятора почти не повлияли: по информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на белом рынке курс доллара по состоянию на 10 декабря установился 37,40 грн/доллар в продаже (-5 коп. ) и 36,95 в покупке (+5 коп.). Средний курс продажи наличного евро снизился с 40,90 грн/евро до 40,55 (-35 коп.), курс покупки – с 40,10 до 40,00 грн/евро (-10 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс продажи доллара остался стабильным: 37,40 грн/доллар. А вот курс покупки "гулял" между 36,70 и 37,30 грн/доллар, а на 10 декабря установился на уровне 36,95, то есть +25 коп. через неделю. Это указывало на заинтересованность менялей в накоплении запасов валюты в ожидании возможного подорожания.

Евро их интересовал меньше: курсы продаж и покупки плавно снизились за неделю с 40,83 до 40,43 грн/евро и с 40,54 до 40,29 соответственно. При этом спрэд, то есть разница между курсами продаж и покупки, все же уменьшился с 29 до 14 коп. То есть, теряя сейчас прибыль на покупке евро, "нелегалы" надеются увеличить его вскоре, рассчитывая на скорый рост курса продаж.

Итоги на прошлой неделе подвел Андрей Шевчишин.

Гривна на межбанке продолжает постепенно терять позиции после решения НБУ по безлимитной продаже наличных денег для населения и дополнительных валютных послаблений, – анализирует эксперт. – Наличный рынок стабилизировался, а цена продажи доллара даже показала небольшой рост. В центре внимания – голосование по помощи и кредитам от США, Европы и МВФ".

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Мнения экспертов разошлись.

Андрей Шевчишин надеется: есть значительная вероятность, что в США успеют утвердить многомиллиардный пакет финансовой помощи Украине на 2024 год в дедлайн 15 декабря, когда их парламентарии уйдут на каникулы. А это значит, что нынешний курс гривны на следующей неделе сохранится.

"Однако есть и риск, что до конца текущего года получим лишь 900 млн долларов кредита от МВФ, в этом случае возможность девальвации гривни увеличивается. Не исключаю, что тогда уже на текущей неделе Нацбанк начнет постепенно отпускать курс", – предположил эксперт.

Олег Пендзин – пессимист, по его мнению, времени для утверждения решения о помощи Украине конгрессом США не осталось.

"В этом году мы недополучили 3 млрд долларов от США, не будет от них финансирования еще больше месяца, мало утешительного ожидаю и от ЕС. Нашему правительству придется продержаться собственными силами 40-45 дней, – разъяснил эксперт. – Ничего критического нет, но и оснований для оптимизма тоже немного. Впрочем, на текущей неделе значительных изменений как на наличном, так и на безналичном рынках не ожидаю.

Александр Охрименко отметил, что, несмотря на задержку решения о финансовой помощи Украине, со стороны прежде всего США, это никак не повлияло на наличный курс доллара.

"И на текущей неделе не повлияет, наличный курс доллара останется стабильным, возможно лишь незначительное укрепление доллара на межбанковском рынке, – прогнозирует Охрименко. – У Нацбанка достаточно золотовалютных резервов, хотя они и сократились в последнее время с более чем 40 млрд до 38,8 млрд долларов. Это указывает на стабильность украинской банковской системы и ее возможность продержаться длительное время, пока не поступит обещанная финансовая помощь".

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин уверен: еще не пора для того, чтобы переводить гривневые депозиты в валюту. Однако из-за неопределенности со сроками предоставления Украине финансовой помощи со стороны Запада эксперт сократил срок ожидания примерно на месяц до середины января 2024 года.

"После 15 января следующего года должно выясниться, что будет с финансовой помощью Украине со стороны Запада, в каких объемах и когда она поступит. Именно тогда вкладчикам станет понятно, какое решение принимать: держать ли сбережения на депозитах в гривне и дальше, или переводить их в валюту. А пока спешить не следует, чтобы не потерять прибыль. Исключение – если срок депозитного договора истечет до 15 января, продлевать его пока не стоит, лучше забрать вклад наличными", – пояснил Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин говорит, что текущая неделя может быть последней в нынешнем году, когда наличные доллар и евро стоят так дешево.

"Если через неделю станет известно о том, что финансовой помощи Украине в этом году не будет, может начаться паника среди части населения, мол, все пропало. Этим обязательно воспользуются финансовые спекулянты, которые поднимут курс доллара до 40 гривен и выше". Поэтому стоит уложиться в валютные сбережения теперь, пока курс выгоден", — аргументировал Андрей Шевчишин.

Совет Александра Охрименко таков: тем, кто планирует менять доллары на гривны, лучше это сделать сейчас, а тем, кто, наоборот, планирует покупать валюту, стоит подождать.

"Перед праздниками, которые, напомню, начинаются 25 декабря, то есть уже через две недели, традиционно растет предложение наличной валюты со стороны населения, люди тратят накопленное на покупки и подарки, – говорит Александр Охрименко. – А банки из-за этого снижают курс покупки, может быть даже 36 грн/доллар. Соответственно, валюта подешевеет и в продаже, потому что ее будет много. Тогда самое время инвестировать "лишние" деньги в покупку валюты по выгодному курсу".

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