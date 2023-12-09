Аналитики рассказали, каким будет курс доллара в ближайшее время

НБУ может постепенно увеличить амплитуду курсовых колебаний и роль обменного курса.

Пока трудно спрогнозировать, каким будет курс доллара даже в ближайшей перспективе.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, информирует 24 канал.

Он отметил, что у Национального банка есть все возможности, чтобы в дальнейшем придерживаться избранной стратегии и задекларированных принципов.

"В фокусе внимания будет оставаться курсовая устойчивость, которая должна согласовываться с сохранением под контролем инфляционных ожиданий и приведением инфляции до 5% цели НБУ в среднесрочной перспективе", — сказал Николайчук.

Аналитик считает, что НБУ может постепенно увеличить амплитуду курсовых колебаний и роль обменного курса, чтобы адаптировать экономику к возможным потрясениям.

Общий объем интервенции, по мнению Николайчука, зависит от макроэкономического развития, темпов инфляции, состояния платежного баланса и динамики международных резервов.

В ближайшей перспективе курс доллара будет зависеть от экономической ситуации в Украине, потому это поможет усилить страну в финансовом плане.

В свою очередь директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько заявила, что. В декабре наличный и безналичный курс валют будут постепенно сближаться. Это станет возможной на средства котировки на межбанке, которые будут ограниченно колебаться в текущем диапазоне.

"По моему мнению, в течение следующих семи дней стоимость американского доллара в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 37,1 – 37,5 гривен за доллар", — говорит Золотько.

Напомним, ранее доктор экономических наук Андрей Длигач и рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения.

Кроме того, мы ранее информировали, что аналитик Олег Пендзин спрогнозировал, каким будет курс доллара 2024 года в Украине.

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