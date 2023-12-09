Аналітики розповіли, яким буде курс долара найближчим часом

НБУ може поступово збільшити амплітуду курсових коливань та роль обмінного курсу.

Наразі важко спрогнозувати, яким буде курс долара навіть у найближчій перспективі.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, інформує 24 канал.

Він зазначив, що у Національного банку є всі можливості, щоб надалі дотримуватися обраної стратегії та задекларованих принципів.

"У фокусі уваги залишатиметься курсова стійкість, яка має узгоджуватися зі збереженням під контролем інфляційних очікувань та приведенням інфляції до 5% мети НБУ у середньостроковій перспективі", - сказав Ніколайчук.

Аналітик вважає, що НБУ може поступово збільшити амплітуду курсових коливань та роль обмінного курсу, щоб адаптувати економіку до можливих потрясінь.

Загальний обсяг інтервенції, на думку Ніколайчука, залежатиме від макроекономічного розвитку, темпів інфляції, стану платіжного балансу та динаміки міжнародних резервів.

У найближчій перспектива курс долара буде залежати від економічної ситуації в Україні, тому це допоможе посилити країну у фінансовому плані.

В свою чергу директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько заявила, що. У грудні готівковий та безготівковий курс валют поступово будуть зближатися. Це стане можливе коштом котирування на міжбанку, які будуть обмежено коливатися в поточному діапазоні.

"На мій погляд, протягом наступних семи днів вартість американського долара у готівковому сегменті коливатиметься в діапазоні 37,1 – 37,5 гривень за долар", - каже Золотько.

Нагадаємо, раніше доктор економічних наук Андрій Длігач і розповів, у якій валюті краще зберігати заощадження.

Крім того, ми раніше інформували, що аналітик Олег Пендзин спрогнозував, яким буде курс долара 2024 року в Україні.

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