Каким будет курс доллара: эксперт ответил, стоит ли скупать валюту

После того, как Нацбанк отменил фиксированный курс валют, украинцам не стоит волноваться о подорожании валюты.

Такое мнение высказал 24 канала экономист Олег Гетман.

Он объяснил, что регулятор контролирует ситуацию на валютном рынке.

"Золотовалютные резервы сейчас на уровне 40 миллиардов долларов. Этого достаточно для того, чтобы сдерживать коридор 37 – 37,5 гривны еще долго", — сказал он, посоветовав, не скупать валюту.

Он призвал украинцев подумать о сбережениях.

"Если у человека есть гривны и они вложены в военные облигации или ОВГЗ в доходность 18% годовых, то доходы с процентов перекроют все негативы. Если у человека депозит под 14% годовых в гривнах, то годовые больше, чем возможная девальвация и инфляция", – отметил он.

Экономист считает, что хранение под "матрасом" гривны ничего не даст. Он рекомендует купить валюту, военные облигации или положить на депозит.

"Если наличных достаточно много, то купите недвижимость и сдавайте ее в аренду, или откройте свой микробизнес", — подчеркнул он.

Напомним, мы сообщали о курсе валют на выходные, 14-15 октября. Сколько стоят доллар, евро и злотый – читайте ЗДЕСЬ.

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