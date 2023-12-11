Курс валют: Нацбанк девальвує гривню, чи вдасться уникнути її обвалу

Національний банк знову почав девальвувати гривню, за минулий тиждень вона здешевшала до долара майже на 30 копійок. Це з курсом валют сталося на фоні новин про затримку надання Україні фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів та країн ЄС. Утім, ще є час і надія, що до різдвяних свят ситуація покращиться, і обвалу гривні вдасться уникнути.

Що відбувається на ринку, чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, що тепер вигідніше: євро, долар чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на поточному тижні;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

За тиждень, від 4 до 10 грудня, Нацбанк знизив офіційний курс безготівкової гривні з 36,46 до 36,67 грн/долар, тобто на 21 копійку. А на понеділок, 11 грудня, встановив курс 36,74 грн. це ще мінус 7 коп. А от до євровалюти гривня, навпаки, трохи зміцнилася: якщо 4 грудня офіційний курс був 39,66 грн/євро, то 11 грудня – 39,60 грн/євро. Втім, на думку експертів це пов’язане лише з коливаннями крос-курсу долар/євро на світових ринках: за минулий тиждень він знизився з 1,09 долара за євро до 1,08.

На легальний готівковий ринок долара дії регулятора майже не вплинули: за інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на "білому" ринку курс долара станом на 10 грудня встановився 37,40 грн/долар у продажу (-5 коп.) і 36,95 у купівлі (+5 коп.). Середній курс продажу готівкового євро знизився з 40,90 грн/євро до 40,55 (-35 коп.), курс купівлі – з 40,10 до 40,00 грн/євро (-10 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс продажу долара залишився стабільним: 37,40 грн/долар. А от курс купівлі "гуляв" між 36,70 і 37,30 грн/долар, а на 10 грудня встановився на рівні 36,95, тобто +25 коп. за тиждень. Це вказувало на зацікавленість міняйлів у накопиченні запасів валюти в очікуванні її можливого подорожчання.

Євро їх цікавив менше: курси продажу і купівлі плавно знизилися за тиждень з 40,83 до 40,43 грн/євро і з 40,54 до 40,29 відповідно. Водночас спред, тобто різниця між курсами продажу і купівлі, все ж зменшився з 29 до 14 коп. Тобто, втрачаючи зараз прибуток на купівлі євро, "нелегали" сподіваються збільшити його невдовзі, розраховуючи на швидке зростання курсу продажу.

Підсумки минулого тижня підбив Андрій Шевчишин.

"Гривня на міжбанку продовжує поступово втрачати позиції після рішення НБУ по безлімітному продажу готівки для населення та додаткових валютних послаблень, – аналізує експерт. – Готівковий ринок стабілізувався, а ціна продажу доллара навіть показала невелике зростання. В центрі уваги – голосування по допомозі та кредитах від США, Європи та МВФ".

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Думки експертів розійшлися.

Андрій Шевчишин сподівається: є значна ймовірність, що у США встигнуть затвердити багатомільярдний пакет фінансової допомоги Україні на 2024 рік до дедлайну 15 грудня, коли їхні парламентарі підуть на канікули. А це означає, що нинішній курс гривні наступного тижня збережеться.

"Однак є й ризик, що до кінця поточного року отримаємо лише 900 млн доларів кредиту від МВФ, у цьому випадку можливість девальвації гривні збільшуються. Не виключаю, що тоді вже на поточному тижні Нацбанк почне поступово відпускати курс", – додав експерт.

Олег Пендзин – песиміст, на його думку, часу для затвердження рішення про допомогу Україні конгресом США не залишилося.

"У цьому році ми недоотримали 3 млрд доларів від США, не буде від них фінансування ще понад місяць, мало втішного очікую і від ЕС. Нашому уряду доведеться протриматися власними силами 40-45 днів, – роз’яснив експерт. – Нічого критичного нема, але й підстав для оптимізму теж небагато. Втім, на поточному тижні значних змін як на готівковому, так і на безготівковому ринках не очікую".

Олександр Охріменко відзначив: незважаючи на затримку рішення про фінансову допомогу Україні, з боку перш за все США, це ніяк не вплинуло на готівковий курс долара.

"І на поточному тижні не вплине, готівковий курс долара залишиться стабільним, можливе лише незначне зміцнення долара на міжбанківському ринку, – прогнозує Охріменко. – У Нацбанку досить золотовалютних резервів, хоча вони й скоротилися останнім часом з понад 40 млрд до 38,8 млрд доларів. Це вказує на стабільність української банківської системи і її можливість протриматися тривалий час, доки не надійде обіцяна фінансова допомога".

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин упевнений: ще не настав час для того, аби переводити гривневі депозити у валюту. Однак через невизначеність із термінами надання Україні фінансової допомоги з боку Заходу експерт скоротив термін очікування приблизно на місяць, до середини січня 2024 року.

"Після 15 січня наступного року має з’ясуватися, що буде з фінансовою допомогою Україні з боку Заходу, у яких обсягах і коли вона надійде. Саме тоді вкладникам стане зрозуміло, яке приймати рішення: тримати заощадження на депозитах у гривні й далі, чи переводити їх у валюту. А поки поспішати не слід, аби не втратити прибуток. Виняток – якщо термін депозитного договору закінчиться до 15 січня, продовжувати його поки не варто, краще забрати вклад готівкою", – пояснив Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин говорить, що поточний тиждень може бути останнім у нинішньому році, коли готівкові долар і євро коштують так дешево.

"Якщо за тиждень стане відомо про те, що фінансової допомоги Україні в цьому році не буде, може початися паніка серед частини населення, мовляв, "усе пропало". Цим обов’язково скористаються фінансові спекулянти, які піднімуть курс долара до 40 гривень і вище. Тому варто вкластися у валютні заощадження тепер, поки курс вигідний", – аргументував Андрій Шевчишин.

Порада Олександра Охріменка така: тим, хто планує міняти долари на гривні, краще це зробити зараз, а тим, хто, навпаки, планує купувати валюту, варто почекати.

"Перед святами, які, нагадаю, починаються 25 грудня, тобто вже за два тижні, традиційно зростає пропозиція готівкової валюти з боку населення, люди витрачають накопичене на покупки та подарунки, – говорить Олександр Охріменко. – А банки через це знижують курс купівлі, може бути навіть 36 грн/долар. Відповідно, валюта подешевшає і в продажу, бо її буде багато. Тоді саме час інвестувати "зайві" гроші у купівлю валюти за вигідним курсом".

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