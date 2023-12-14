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Второй за ночь неизвестный беспилотник пытался долететь до Москвы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
707
Время на прочтение
1 мин
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Второй за ночь неизвестный беспилотник пытался долететь до Москвы

Беспилотник двигался в сторону столицы РФ / Фото: ТСН.ua

Россияне сбили беспилотник

В ночь на 14 декабря 2023 года в России была обнаружена и пресечена "силами ПВО" еще одна попытка пролета беспилотника в Москву (в Наро-Фоминском городском округе).

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях.

Мол, разрушений и пострадавших после падения обломков, по предварительной информации, тоже нет.

Заметим, что первое сообщение о полете первого неизвестного беспилотника появилось в Сети буквально несколько часов назад.

Напомним, что ранее украинская разведка заявила, что атаковала в ночь на 26 ноября области России в ответ на состоявшийся накануне массированный налет "Шахедов" на Киев.

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Дата публикации
Просмотры
707
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