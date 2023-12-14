Астрологический прогноз на 14 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из лучших дней для новых начинаний, но для них лучше подойдет вторая половина дня.

Символ дня: Рыба-Кит.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый, охра.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит, халцедон.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти лунные сутки, непродолжительны, исключение – проблемы с зубами, лечение которых не стоит затягивать.

Питание дня: можно поститься, голодать и подбирать новую диету.

Стрижка дня: от посещения парикмахерской лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, избавляющие от порчи, сглаза и проклятий.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но в них может содержаться совет относительно сложившейся в жизни ситуации.

Табу дня: нельзя проявлять раздражительность по отношению к окружающим людям – их реакция может в разы превзойти нашу собственную.

Цитата дня: "Прежде всего будьте добрыми: доброта обезоруживает большинство людей" (Жан Батист Анри Лакордер).

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