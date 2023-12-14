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Астрологический прогноз на 14 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
263
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 14 декабря

Рыба-Кит - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: один из лучших дней для новых начинаний, но для них лучше подойдет вторая половина дня. 

Символ дня: Рыба-Кит. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый, охра. 

Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит, халцедон. 

За какую часть тела отвечает: рот, зубы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти лунные сутки, непродолжительны, исключение – проблемы с зубами, лечение которых не стоит затягивать. 

Питание дня: можно поститься, голодать и подбирать новую диету. 

Стрижка дня: от посещения парикмахерской лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, избавляющие от порчи, сглаза и проклятий. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но в них может содержаться совет относительно сложившейся в жизни ситуации. 

Табу дня: нельзя проявлять раздражительность по отношению к окружающим людям – их реакция может в разы превзойти нашу собственную. 

Цитата дня: "Прежде всего будьте добрыми: доброта обезоруживает большинство людей" (Жан Батист Анри Лакордер). 

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Дата публикации
Просмотры
263
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