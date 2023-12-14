Астрологічний прогноз на 14 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найкращих днів для нових починань, але для них краще підійде друга половина дня.

Символ дня: Риба-Кит.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: помаранчевий, кораловий, теракотовий, охра.

Щасливі камені дня: переливчастий агат, жадеїт, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цієї місячної доби, нетривалі, виняток – проблеми із зубами, лікування яких не варто затягувати.

Харчування дня: можна постувати, голодувати та підбирати нову дієту.

Стрижка дня: від відвідування перукарні краще відмовитись.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, що позбавляють пороблення, пристріту і прокльонів.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, але в них може бути порада щодо ситуації, що склалася в житті.

Табу дня: не можна виявляти дратівливість щодо оточення – його реакція може в рази перевершити нашу власну.

Цитата дня: «Передусім, будьте добрими: доброта обеззброює більшість людей» (Жан Батіст Анрі Лакордер).

Читайте також: