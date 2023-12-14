В России снова объявили в розыск главы ГУР Буданова

В чем подозревают Буданова – в МВД РФ не отметили.
Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства, передает Медуза.
В карточке Буданова россияне не указали, в рамках какого именно уголовного дела он объявлен в розыск.
Ранее Следственный комитет РФ в начале октября объявлял, что предъявил заочные обвинения в совершении "террористических актов четырем украинским военачальникам, включая Кирилла Буданова". Следственный комитет считает их "причастными к атакам дронов на российские объекты".
Издание напомнило, что СК РФ возбудил уголовные дела в отношении многих украинских чиновников, бизнесменов и военных. Российские суды заочно арестовывают фигурантов так называемых дел и объявляют их в розыск.
Как сообщалось ранее, Россия обвинила в терроризме Буданова и других военачальников.
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