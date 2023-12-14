Ночная атака БПЛА по Украине: Игнат назвал главное направление

К сожалению, в результате вражеского налета есть как погибшие, так и пострадавшие.

Основным направлением российской атаки дронами-камикадзе в ночь на 14 декабря была Одесская область. Враг запускал беспилотники волнами и из разных направлений.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

Игнат сообщил детали об атаке дронами

Игнат отметил хорошие результаты работы украинской ПВО по российским дронам.

"41 из 42 (БПЛА уничтожено – ред.) – цифры говорят сами за себя, что действительно успешно отработали. В основном – Одесская область, Николаевская, Херсонская области, а также Запорожская – несколько ударных БПЛА были уничтожены", – сказал спикер ВС.

"Атаковали с трех разных направлений: с временно оккупированного Крыма, а также из Приморско-Ахтарска Краснодарского края. Двигались группами, волнами, разлетались, но в основном направление – Одесская область. Там защитники неба уничтожили основную массу ударных дронов. Привлекались мобильные огневые группы в большом количестве от Воздушных сил и других составляющих Сил обороны, Сухопутных войск и так далее", – проинформировал Игнат.

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Он добавил, что российские войска также устроили обстрел ракетами С-300 из оккупированной части Херсонщины. Нанесены удары по гражданской инфраструктуре.

"К сожалению, этой ночью есть как и погибшие, так и пострадавшие. Но вы видите — атака была немалой: 42 "Шахеда" и шесть управляемых зенитных ракет С-300", — отметил представитель ВС.

Напомним, в ночь на 14 декабря в Одесской области прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что враг атаковал юг Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили почти все цели, однако обломки натворили беды.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Главное на утро 14 декабря! Массированная "шахедная" атака и ее последствия, а еще Киевстар возобновляет связь

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