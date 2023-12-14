Нічна атака БПЛА по Україні: Ігнат назвав головний напрямок

На жаль, внаслідок ворожого нальоту є як і загиблі, так і постраждалі.
Основним напрямок російської атаки дронами-камікадзе в ніч проти 14 грудня була Одеська область. Ворог запускав безпілотники хвилями та з різних напрямків.
Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.
Ігнат повідомив деталі про атаку дронами
Ігнат відзначив хороші результати роботи української ППО по російських дронах.
"41 із 42-ох (БПЛА знищено – ред.) – цифри говорять самі за себе, що дійсно успішно відпрацювали. В основному – Одеська область, Миколаївська, Херсонська області, а також Запорізька – кілька ударних БПЛА було знищено", – сказав речник ПС.
"Атакували з трьох різних напрямків: з тимчасово окупованого Криму, а також з Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Рухались групами, хвилями, розлітались, але в основному напрямок – Одеська область. Там захисники неба знищили основну масу ударних дронів. Залучались мобільні вогневі групи у великій кількості від Повітряних сил і від інших складових Сил оборони, Сухопутних військ і так далі", – поінформував Ігнат.
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Він додав, що російські війська також влаштували обстріли ракетами С-300 з окупованої частини Херсонщини. Завдано ударів по цивільній інфраструктурі.
"На жаль, цієї ночі є як і загиблі, так і постраждалі. Але ви бачите – атака була немалою: 42 "Шахеда" і шість керованих зенітних ракет С-300", – зазначив речник ПС.
Нагадаємо, в ніч проти 14 грудня на Одещині пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що ворог атакував південь України дронами-камікадзе. Сили ППО збили майже всі цілі, однак уламки накоїли лиха.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Головне на ранок 14 грудня! Масована “шахедна” атака і її наслідки, а ще Київстар поновлює зв’язок
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