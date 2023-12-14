Нічна атака БПЛА по Україні: Ігнат назвав головний напрямок

На жаль, внаслідок ворожого нальоту є як і загиблі, так і постраждалі.

Основним напрямок російської атаки дронами-камікадзе в ніч проти 14 грудня була Одеська область. Ворог запускав безпілотники хвилями та з різних напрямків.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

Ігнат повідомив деталі про атаку дронами

Ігнат відзначив хороші результати роботи української ППО по російських дронах.

"41 із 42-ох (БПЛА знищено – ред.) – цифри говорять самі за себе, що дійсно успішно відпрацювали. В основному – Одеська область, Миколаївська, Херсонська області, а також Запорізька – кілька ударних БПЛА було знищено", – сказав речник ПС.

"Атакували з трьох різних напрямків: з тимчасово окупованого Криму, а також з Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Рухались групами, хвилями, розлітались, але в основному напрямок – Одеська область. Там захисники неба знищили основну масу ударних дронів. Залучались мобільні вогневі групи у великій кількості від Повітряних сил і від інших складових Сил оборони, Сухопутних військ і так далі", – поінформував Ігнат.

Читайте провідні новини дня:

Він додав, що російські війська також влаштували обстріли ракетами С-300 з окупованої частини Херсонщини. Завдано ударів по цивільній інфраструктурі.

"На жаль, цієї ночі є як і загиблі, так і постраждалі. Але ви бачите – атака була немалою: 42 "Шахеда" і шість керованих зенітних ракет С-300", – зазначив речник ПС.

Нагадаємо, в ніч проти 14 грудня на Одещині пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що ворог атакував південь України дронами-камікадзе. Сили ППО збили майже всі цілі, однак уламки накоїли лиха.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Головне на ранок 14 грудня! Масована “шахедна” атака і її наслідки, а ще Київстар поновлює зв’язок

Читайте також: