Разведка Буданова "завалила" российскую налоговую: детали операции ГУР

В Буданове похвастались одной из самых успешных киберопераций разведки за всю ее историю.

В ГУР уже ответили россиянам за атаку на "Киевстар". Такого не ожидали даже от службы Буданова.

О деталях блестящей кибероперации разведки и новых сведениях об атаке на "Киевстар" говорится в эксклюзиве Артема Зябкина ТСН.ua.

Блестящая операция ГУР

В Буданове похвастались одной из самых успешных киберопераций разведки за всю ее историю. Украинские воины-ІТшники залезли в самое сердце налоговой системы РФ. Сломав один из центральных московских серверов Федеральной налоговой службы, украинским специалистам удалось получить доступ к 2300 региональным серверам вражеской налоговой по всей России, а также во временно оккупированном Крыму. Туда россиянам подложили подарочков.

В результате кибератаки все серверы получили вредоносное программное обеспечение. Параллельно таким же способом была атакована российская ІТ-компания Office.ed-it.ru, обслуживавшая ФНС РФ.

В результате двух кибератак полностью ликвидированы конфигурационные файлы, годами обеспечивавшие функционирование разветвленной налоговой системы РФ — уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup)", — рассказали в ГУР.

Российская налоговая – все!

Фактически нашим спецназам удалось не только парализовать работы российской налоговой, а вообще уничтожить всю ее Интернет-инфраструктуру. Коту под хвост ушли годы накопленных россиянами данных о собственном государстве. Считайте, что у Кремля в мгновение ока пропал бухгалтер, ну или сожгли кошелек. Власти на несколько дней потеряли контроль над всеми налогами и сборами.

"Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов террористической России и многочисленных сопутствующих налоговых данных за большой временной период. Интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей России оказался в руках военной разведки Украины", — говорят в ГУР.

Но это далеко не все. Парализовало российскую налоговую точно надолго. В ГУР говорят, что россияне уже 4 день ломают голову над этим, а восстановление из 0 системы да еще по всей России может занять минимум месяц.

Ничего, пусть около месяца записывают свои налоги на салфетках или туалетной бумаге. Они же любят вспоминать времена СССР – там этих "проклятых компьютеров" не было, значит, и сейчас им они не нужны.

Новые подробности атаки на "Киевстар"

Есть новости и от команды "Киевстара". В атаке на свою компанию там обвинили как раз россиян. К сожалению, атака была успешной – россиянам удалось изрядно "погулять" по системе, ее частично разрушили. Сколько ее будут восстанавливать на 100%, пока сказать трудно. В СБУ уже открыли соответствующее уголовное производство.

Типичные россияне

Но россияне не были бы россиянами, если бы их атака не навредила и своим. Если вы не знали, то российские бойцы, чтобы быть на связи на фронте, частенько пользуются украинскими сим-картами. И если в начале вторжения это была этакая директива начальства, то теперь оккупанты уже имеют своего оператора "+7Телеком", по крайней мере на бумаге.

Но, как пишет канал киберактивистов "Мрия", гауляйтер оккупированной части Херсонщины Виктор Сальдо давно разворовал выделенные рубли. Так что без связи осталась и часть оккупантов.

На украинских военных обвал "Киевстара" не повлиял, уверяют в командовании Сухопутных войск.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Аминь! Разведка Буданова "завалила" российскую налоговую!