В ВР допустили, когда США примут продолжение финансовой поддержки Украины

Споры в Конгрессе на этот счет не утихают.

Вскоре США должны принять продолжение финансовой поддержки Украины. Вполне возможно, это произойдет к Рождеству.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"У меня была очень прекрасная и очень теплая встреча со спикером Джонсоном. Когда ты начинаешь говорить с человеком на языке человеческих ценностей, к которым нет контраргументов, я считаю, что это была очень успешная встреча", – заметил он.

Вопрос не годов, а дней

Стефанчук получил основной месседж: спикер настроен решить этот вопрос к рождественским праздникам. У них есть внутренние вопросы, которые они хотят завязать на вопрос Украины.

"Но попросил учесть, что для Украины это не вопрос каких-то лет, это вопрос дней. Поэтому для нас очень важна немедленная реакция Соединенных Штатов и продолжение помощи для Украины на следующий период. Я очень надеюсь, что все будет решено к Рождеству", – выразил надежду председатель ВР.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал паузу в помощи США. Лидер подчеркнул, что она будет преодолена, и Украина справится.

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