У ВР припустили, коли США ухвалять продовження фінансової підтримки України

Невдовзі США мають ухвалити продовження фінансової підтримки України. Цілком можливо, це станеться до Різдва.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

"В мене була дуже прекрасна і дуже тепла зустріч зі спікером Джонсоном... Коли ти починаєш говорити з людиною мовою людських цінностей, до яких немає контраргументів, я вважаю, що це була дуже успішна зустріч", – зауважив він.

Питання не років, а днів

Стефанчук отримав основний меседж: спікер налаштований вирішити це питання до різдвяних свят. В них є внутрішні питання, які вони хочуть зав'язати на питанні України.

"Але попросив врахувати, що для України це не питання якихось там років, це питання днів. Тому для нас дуже важлива негайна реакція Сполучених Штатів і продовження допомоги для України на наступний період. Я дуже сподіваюся, що все буде вирішено до Різдва", – висловив надію голова ВР.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував паузу у допомозі США. Лідер наголосив, що вона буде подолана, і Україна впорається.

Читайте також: