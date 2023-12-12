Розвідка Буданова "завалила" російську податкову: деталі операції ГУР

У Буданова похвалилися однією з найуспішніших кібероперацій розвідки за всю її історію.

У ГУР уже відповіли росіянам за атаку на "Київстар". Такого не чекали навіть від служби Буданова.

Про деталі блискучої кібероперації розвідки та нові відомості про атаку на "Київстар" йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна ТСН.ua.

Блискуча операція ГУР

У Буданова похвалилися однією з найуспішніших кібероперацій розвідки за всю її історію. Українські воїни-ІТвці залізли у саме серце податкової системи РФ. Зламавши один з центральних московських серверів Федеральної податкової служби, українським фахівцям вдалося отримали доступ до 2300 регіональних серверів ворожої податкової по всій Росії, та навіть в тимчасово окупованому Криму. Туди росіянам підклали подаруночків.

Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФНС РФ.

У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ – знищена уся база даних та її резервні копії (backup)", – розповіли у ГУР.

Російська податкова – всьо!

Фактично нашим спецпризначенцям вдалося не лише паралізувати роботи російської податкової, а взагалі знищити всю її Інтернет-інфраструктуру. Коту під хвіст пішли роки накопичених росіянами даних про власну державу. Вважайте, що у Кремля у мить пропав бухгалтер, ну або ж спалили гаманець. Влада на кілька днів втратила контроль над усіма податками і зборами.

"Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період. Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї росії опинився в руках воєнної розвідки України", – кажуть у ГУР.

Але це далеко не все. Паралізувало російську податкову точно на довго. У ГУР кажуть, що росіяни уже 4 день ламають голову над цим, а відновлення з 0 системи та ще й по всій Росії може зайняти щонайменше місяць.

Нічого, нехай з місяць позаписують свої податки на серветках або туалетному папері. Вони ж люблять згадувати часи СРСР - там цих “проклятих комп'ютерів” не було, значить і зараз їм вони не потрібні.

Нові подробиці атаки на “Київстар”

Є новини і від команди "Київстару". В атаці на свою компанію там звинуватили як раз росіян. На жаль, атака була успішною – росіянам вдалося добряче “погуляти” по системі, її частково зруйнували. Скільки її відновлюватимуть на 100% поки сказати важко. У СБУ ж уже відкрили відповідне кримінальне провадження.

Типові росіяни

Але росіяни не були б росіянами, якщо б їх атака не нашкодила і своїм. Якщо ви не знали, то російські бійці, щоб бути на зв’язку на фронті частенько користуються українськими сім-картами. І якщо на початку вторгнення це було така собі директива начальства, то тепер окупанти уже мають свого оператора “+7Телеком”, принаймні на папері.

Але як пише канал кіберактивістів “Мрія” гауляйтер окупованої частини Херсонщини Віктор Сальдо давно розікрав виділені рублі. Тож без зв’язку залишилась і частина окупантів.

На українських військових “обвал” Київстару не вплинув, запевняють у командуванні Сухопутних військ.

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Амінь! Розвідка Буданова "завалила" російську податкову!