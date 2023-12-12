Атака на "Київстар" вплинула і на "Ощадбанк": які наслідки

Наразі не працює незначна частина банкоматів та POS-терміналів банку.

Через збій у роботі "Київстару" 12 грудня не працює частина банкоматів і терміналів "Ощадбанку".

Про це повідомляє hromadske із посиланням на коментар від пресслужби банку.

У пресслужбі фінансової установи розповіли, що масштабний збій сервісів оператора мобільного зв’язку "Київстар" призвів до непрацездатності незначної частини банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів "Ощадбанку".

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"Повне відновлення їх роботи відбудеться після ліквідації збою сервісів компанії "Київстар", – повідомили в "Ощадбанку".

Хакерська атака 12 грудня

Нагадаємо, вранці 12 грудня у роботі "Київстару" був зафіксований масштабний збій, причиною якого стала потужна хакерська атака. Так, неможливо здійснювати дзвінки і надсилати повідомлення; постраждав дротовий Інтернет і не працює сайт команії.

Збій у роботі "Київстару" частково вплинув на роботу деяких терміналів та банкоматів "Приватбанку".

А в monobank заявили про потужну хакерську атаку на себе.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зв'язок “Київстар” зник! Коли обіцяють відновити і що стало причиною!

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