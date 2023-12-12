На monobank була здійснена масована хакерська атака

Після масштабного збою через кібератаку у "Київстарі", від хакерів постраждав і monobank.

На monobank 12 грудня здійснили потужну DDoS атака.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Масована DDoS атака на моно. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт). Все під контролем", - написав він.

Близько 13:50 12 грудня Гороховський повідомив, що атаку вділося відбити.

Хакерські атаки в Україні 12 грудня

У роботі українського мобільного оператора "Київстар" вранці 12 грудня стався масштабний збій. Користувачі не можуть здійснювати дзвінки через відсутність мережі і надсилати повідомлення. Постраждав і дротовий Інтернет, сайт компанії також не працює.ТСН.ua зібрав все, що відомо про проблеми у роботі "Київстар".

Пізніше стало відомо, що у мобільного оператора Vodafone також не працює застосунок, хоча раніше у компанії не повідомляли про проведення технічних робіт. Під час відкриття віконечка з'являється повідомлення: "Технічні роботи. Зараз проводяться технічні роботи, тому додаток тимчасово недоступний. Перепрошуємо через незручності".

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