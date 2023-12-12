У ще одного мобільного оператора "лежить" застосунок: що відомо 

Раніше у компанії не повідомляли про проведення технічних робіт.

У мобільного оператора Vodafone вдень 12 грудня не працює застосунок.

Про це повідомляють українців в соціальних мережах.

Вони скаржаться, що не можуть зайти у застосунок. Під час відкриття віконечка з'являється повідомлення: "Технічні роботи. Зараз проводяться технічні роботи, тому додаток тимчасово недоступний. Перепрошуємо через незручності".

Раніше у компанії не повідомляли про проведення технічних робіт.

Застосунок Vodafone. ФОТО: скрин

Нагадаємо, вранці 12 грудня у роботі "Київстар" стався масштабний збій. Немає мобільного зв'язку. У компанії повідомили, що збій стався через "потужну хакерську атаку". Наразі фахівці працюють над усуненням несправностей.

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