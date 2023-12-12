Збій у"Київстарі": у компанії назвали причини проблеми

Масштабний технічний збій у мережі "Київстар" 12 грудня стався через "потужну хакерську атаку". Наразі фахівці працюють над усуненням несправностей.

Про це повідомила речниця компанії "Київстар" Ірина Леліченко в коментарі ТСН.ua.

"Вранці 12 грудня мережа зв’язку "Київстар" стала мішенню потужної хакерської атаки, що стала причиною технічного збою, у результаті якого тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу до Інтернету", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що задля фіксації "наслідків протиправних дій" компанія залучила правоохоронців та спеціальних державних служб. Фахівці наразі працюють в офісі компанії.

"Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. На цей час фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв’язку та надання сервісів", - додали пресслужбі.

Крім того, компанія обіцяє надати "компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора".