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Стало відомо, коли будуть усунуті проблеми зі зв'язком "Київстар" 

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Стало відомо, коли будуть усунуті проблеми зі зв'язком "Київстар" 

Мобільний. / Фото: Pexels

Зв'язку у мережі немає від ранку, 12 грудня.

Проблеми зі зв’язком для абонентів мобільного оператора "Київстар" будуть усунуті протягом декількох годин.

Про це заявив віце-прем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє NV Бізнес.

"Завершилася нарада з приводу "Київстару". Сподіваюсь, що за декілька годин все відновиться", - сказав Кубраков.

Нагадаємо, 12 грудня у роботі "Київстар" стався масштабний збій. На проблеми зі зв'язком почали скаржитися користувачі мобільного оператора. Зокрема, йдеться не лише про проблеми з покриттям, а також не працює і дротовий Інтернет.

Втім, після масштабного збою в "Київстарі" абонентам не вдається підключитися до національного роумінгу.  Проблема зі зв'язком вплинула і на інші сервіси. Зокрема, й на внутрішній роумінг.

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Дата публікації
Перегляди
3264
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