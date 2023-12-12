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Стало известно, когда будут устранены проблемы со связью "Киевстар"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Стало известно, когда будут устранены проблемы со связью "Киевстар"

Мобильный. / Фото: Pexels

Связи в сети отсутствует с утра, 12 декабря.

Проблемы со связью для абонентов мобильного оператора "Киевстар" будут устранены в течение нескольких часов.

Об этом заявил вице-премьер – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает NV Бизнес.

"Завершилось совещание по поводу "Киевстара". Надеюсь, что через несколько часов все восстановится", — сказал Кубраков.

Напомним, 12 декабря в работе "Киевстара" произошел масштабный сбой. На проблемы со связью стали жаловаться пользователи мобильного оператора. В частности, речь идет не только о проблемах с покрытием, но также не работает и проводной Интернет.

Впрочем, после масштабного сбоя в "Киевстаре" абонентам не удается подключиться к национальному роумингу. Проблема со связью повлияла и на другие услуги. В том числе и на внутренний роуминг.

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Дата публикации
Просмотры
9711
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