Стало известно, когда будут устранены проблемы со связью "Киевстар"

Проблемы со связью для абонентов мобильного оператора "Киевстар" будут устранены в течение нескольких часов.

Об этом заявил вице-премьер – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает NV Бизнес.

"Завершилось совещание по поводу "Киевстара". Надеюсь, что через несколько часов все восстановится", — сказал Кубраков.

Напомним, 12 декабря в работе "Киевстара" произошел масштабный сбой. На проблемы со связью стали жаловаться пользователи мобильного оператора. В частности, речь идет не только о проблемах с покрытием, но также не работает и проводной Интернет.

Впрочем, после масштабного сбоя в "Киевстаре" абонентам не удается подключиться к национальному роумингу. Проблема со связью повлияла и на другие услуги. В том числе и на внутренний роуминг.

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