Масштабный сбой в "Киевстар": почему не работает нацроуминг

После масштабного сбоя в "Киевстаре" абонентам мобильного оператора не удается подключиться к национальному роумингу. Проблема со связью повлияла и на другие услуги. В том числе и на внутренний роуминг.

Об этом пресс-служба Минцифры сообщила в комментарии hromadske.

"Нацроуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя", — пояснили в министерстве.

Отмечается, что проблема временная, над ее решением активно работают все специалисты компании "Киевстар". В ведомстве обещают, что в ближайшее время будет возобновлено предоставление услуг абонентам.

"После решения текущей проблемы мы обсудим со всеми мобильными операторами, как можно дальше уберечься от аналогичных ситуаций и защитить пользователей от неожиданных проблем со связью", — отмечают в Минцифре.

Сбой в сети "Киевстар"

Утром 12 декабря в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой. На проблемы со связью стали жаловаться пользователи мобильного оператора. В частности, речь идет не только о проблемах с покрытием, но также не работает и проводной Интернет.

В пресс-службе компании подтвердили информацию о том, что произошел масштабный сбой. Специалисты работают над устранением проблемы. Людей просят с пониманием отнестись к возникшим проблемам и рекомендуют воспользоваться роумингом.

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