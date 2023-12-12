Масштабний збій у "Київстар": чому не працює нацроумінг

Після масштабного збою в "Київстарі" абонентам мобільного оператора не вдається підключитися до національного роумінгу. Проблема зі зв'язком вплинула і на інші сервіси. Зокрема, й на внутрішній роумінг.

Про це пресслужба Мінцифри повідомила в коментарі hromadske.

"Нацроумінг не працює через те, що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою", - пояснили у міністерстві.

Зазначається, що проблема тимчасова, а над її вирішенням активно працюють всі спеціалісти компанії "Київстар". У відомстві обіцяють, що найближчим часом буде відновлено надання послуг для абонентів.

"Після розв'язання поточної проблеми ми обговоримо з усіма мобільними операторами, як надалі можна вберегтись від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі зв'язком", - наголошують у Мінцифри.

Збій у мережі "Київстар"

Зранку 12 грудня у роботі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій. На проблеми зі зв'язком почали скаржитися користувачі мобільного оператора. Зокрема, йдеться не лише про проблеми з покриттям, а також не працює і дротовий Інтернет.

У пресслужбі компанії підтвердили інформацію про те, що стався масштабний збій. Фахівці працюють над усуненням проблеми. Людей просять із розумінням поставитися до проблем, що виникли, та рекомендують скористатися роумінгом.

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