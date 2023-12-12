Щоб шапка не зіпсувала зачіску: корисні лайфгаки

Як зберегти об'єм волосся під шапкою та мати гарний вигляд

Деякі дівчата та жінки не носять головні убори, навіть шапки у люті морози через те, що бояться зіпсувати зачіску. І ця проблема дійсно існує, у багатьох красунь після знімання шапки на голові робиться.... самі знаєте що.

Але це не причина не носити шапку в холодну пору року. Розповідаємо, які лайфхаки допоможуть відмовитись від вибору між красою та здоров'ям.

Справа в шапці

Стійкість зачіски безпосередньо залежить від того, яку шапку ви виберете. Варто віддавати перевагу головним убором виключно з натуральних матеріалів, або таких, де синтетика не перевищує 30 відсотків складу. В іншому випадку, голова постійно потітиме, а волосся буде або електризуватися, або приминатися.

Стилісти також радять вибирати не тугу шапку, що не надто облягає. Для правильної циркуляції повітря вона має бути настільки об'ємною, щоб у неї можна було забрати весь об'єм волосся.

Не виходьте на вулиці з мокрим волоссям

Багато жінок не висушують волосся до кінця і надягають шапку.

Головне, добре висушити волосся, після чого увімкнути на фені прохолодний режим на дві хвилини. Тоді зачіска триматиметься в рази довше, а локони не плутаються.

Якщо немає часу на укладання волосся, а потрібно виглядати відмінно, можна скористатися таким простим способом - зав'язати волосся у звичайний пучок і зафіксувати хвостик невидимкою. Після цього можете надягнути шапку (вона має бути об'ємною).

Як зберегти об'єм під шапкою

Ми знаємо, що волосся звикає до проділу, який ми найчастіше носимо, і самостійно лягає на звичну сторону. Так що найпростіший спосіб зберегти зачіску і обсяг волосся під шапкою – це зачесатись на протилежну сторону і тільки потім надягти шапку. Коли ви знімете головний убір і повернете волосся на звичне місце, зачіска буде об’ємною та красивою.

Якщо волосся електризується під шапкою

Якщо шапка не ідеальна, і волосся електризується через статичну електрику, можна скористатися спеціальними засобами, а можна використати домашній засіб, який зменшить вплив статичної електрики особливо на тонкі та гладенькі пасма взимку.

Щоб його приготувати потрібно змішати дистильовану воду, оцет, гліцерин і улюблену ефірну олію. Розпорошити цей спрей на шапку перед виходом з дому, і ви помітите, що після зняття шапки волосся залишиться не наелектризованим.

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