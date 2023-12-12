Чтобы шапка не испортила прическу: полезные лайфхаки

Как сохранить объем волос под шапкой и выглядеть хорошо

Некоторые девушки и женщины не носят головные уборы, даже шапки в лютые морозы из-за того, что боятся испортить прическу. И эта проблема действительно существует, у многих красавиц после снятия шапки на голове делается... сами знаете что.

Но это не причина не носить шапку в холодное время года. Рассказываем, какие лайфхаки помогут отказаться от выбора между красотой и здоровьям.

Дело в шапке

Устойчивость прически напрямую зависит от того, какую шапку вы выберете. Следует отдавать предпочтение головным уборам исключительно из натуральных материалов или таких, где синтетика не превышает 30 процентов состава. В противном случае, голова будет постоянно потеть, а волосы будут либо электризоваться, либо приминаться.

Стилисты также советуют выбирать не тугую, не слишком облегающую шапку. Для правильной циркуляции воздуха она должна быть настолько большой, чтобы у нее можно было забрать весь объем волос.

Не выходите на улицы с мокрыми волосами

Многие женщины не высушивают волосы до конца и надевают шапку.

Главное, хорошо высушить волосы, после чего включить на фене холодный режим на две минуты. Тогда прическа будет держаться в разы дольше, а локоны не путаются.

Если нет времени на укладку волос, а нужно выглядеть отлично, можно воспользоваться таким простым способом – завязать волосы в обычный пучок и зафиксировать хвостик невидимкой. После этого можете надеть шапку (она должна быть объемной).

Как сохранить объем под шапкой

Мы знаем, что волосы привыкают к пробору, который мы чаще всего носим, и самостоятельно ложатся на привычную сторону. Так что самый простой способ сохранить прическу и объем волос под шапкой – это причесаться на противоположную сторону и только потом надеть шапку. Когда вы снимете головной убор и вернете волосы на обычное место, прическа будет объемной и красивой.

Если волосы электризуются под шапкой

Если шапка не идеальна, и волосы электризуются через статическое электричество, можно воспользоваться специальными средствами, а можно использовать домашнее средство, которое уменьшит влияние статического электричества особенно на тонкие и гладкие пряди зимой.

Чтобы его приготовить, нужно смешать дистиллированную воду, уксус, глицерин и любимое эфирное масло. Распылить этот спрей на шапку перед выходом из дома, и вы заметите, что после снятия шапки волосы останутся не наэлектризованными.

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