Уступки Венгрии могут стоить должностей руководству ЕС — Politico

Будапешт прибегает к шантажу ЕС.
Уступки Венгрии по поводу членства Украины в Европейском Союзе могут стоить должностей высшему руководству ЕС.
Об этом сообщает издание Politico.
Авторы материала пишут, что Будапешт вместе со своим пророссийским премьером Виктором Орбаном уже прибегает к откровенному шантажу Евросоюза.
Для того чтобы Венгрия не блокировала вопрос членства Украины в ЕС, долгосрочного бюджета блока и миграцию, Европейская комиссия намерена предоставить Будапешту доступ к миллиардам средств Евросоюза, которые были заморожены Брюсселем из-за опасений относительно независимости судебной системы.
Некоторые страны ЕС рассматривают венгерские угрозы как способ получить больше денег от Европейской комиссии. Отмечается, хотя уступка Орбану может облегчить ситуацию в краткосрочной перспективе, однако такие действия могут подорвать ЕС в долгосрочной перспективе.
Politico пишет, если позволить Виктору Орбану добиться своего, это также вызовет ярость Европейского парламента накануне выборов в ЕС в 2024-м. Что больше – может дойти до дальнейшего увольнения с высших должностей. В частности, для президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, если она изъявит желание переизбраться на второй срок.
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Заявление Орбана о вступлении Украины
Виктор Орбан предложил не выносить вопрос о вступлении Украины в ЕС на саммит в декабре. Таким образом, он повторил российские нарративы, что Евросоюз должен поддерживать Киев не в войне, а в стремлениях к миру. По его словам, членство Украины в ЕС "сегодня не совпадает с национальными интересами Венгрии".
Кроме того, Орбан назвал Украину "коррумпированной страной". Он якобы против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, "страна не готова к этому". В частности, из-за коррупции.