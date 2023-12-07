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Как определить, что этот цвет волос вам не подойдет

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Как определить, что этот цвет волос вам не подойдет

Как подобрать цвет волос

Признаки неудачного выбора цвета волос для окрашивания

Цвет волос влияет не только на наш внешний вид, но и на то, как нас воспринимают окружающие. Кроме того, правильно подобранный цвет волос способен значительно омолодить лицо, в то время как не удачно подобранный цвет может прибавить лет, так 10.

К сожалению, не всегда смена образа оказывается удачной. По каким признакам можно определить, что цвет волос вам совсем не подходит.

Кому нужно отказаться от блонда

В первую очередь девушкам или женщинам со светлой кожей. Девушки со светлыми бровями и ресницами в сочетании со светлым оттенком волосы вообще «потеряются», а лицо станет блеклым. В таком случае нужно сделать макияж более ярким или вообще отказаться от блонда.

Обладательницам бледной кожи не следует злоупотреблять пепельным блондом, а девушкам с желтоватой кожей краситься в золотистый цвет. В любом случае нужно пытаться подбирать оттенок для окрашивания, который будет темнее или светлее тон кожи. Вообще чистый блонд мало кому подходит, лучше подумать о пшеничных и медовых оттенках.

Кому лучше не краситься в черный цвет

Белолицам девушкам лучше отказаться и от черного цвета. Фарфоровая кожа от этого станет еще бледнее, а выражение лица будет выглядеть болезненно. На таком лице будут видны все сосуды. Кроме того, такая комбинация старит своих владелиц.

Для кого лучше забыть о рыжом, красном цвете

Если ваше лицо имеет желтоватый оттенок, откажитесь от окрашивания в рижий цвет. Кожа с рыжими волосами покажется еще более желтой, что не придаст красоты.

Если на лице заметны капилляры, если кожа подвержена покраснениям, лучше не краситься в красный цвет. Такое сочетание выделит все ваши покраснения, сделав их еще ярче.

В какой цвет краситься смуглым

Обладательницам смуглой кожи нужно отказаться от русого и других бледных цветов – они непременно превратят смуглянку в обычную серую мышь. Отдайте предпочтение насыщенным оттенкам, которые будут привлекать внимание.

Как подобрать цвет волос к лицу

Прежде чем краситься, лучше всего будет ориентироваться на цветотип внешности. Цветовой тип – это сочетание цвета глаз, оттенка кожи и натурального цвета волос. Определяют четыре цветных типа внешности – Зиму, Лето, Весну и Осень, в зависимости от того, какие цвета преобладают во внешности – темные или светлые, холодные или теплые.

Общее правило таково – девушкам, принадлежащим к теплому типу не стоит краситься холодными оттенками и наоборот. Это сразу станет заметно после окрашивания.

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Дата публикации
Просмотры
239
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