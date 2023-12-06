Как придать объем тонким волосам: полезные лайфхаки

С помощью этих способов тонкие и жидкие волосы будут иметь объемный вид.

С наступлением холодов и сезона головных уборов сохранить красивую, объемную прическу довольно сложно, особенно обладательницам тонких и редких волос.

Придать объем волос можно и в домашних условиях. Для этого стоит попробовать воспользоваться лайфгхками, которые используют даже звезды Instagram.

Как увеличить прикорневый объем волос в домашних условиях

Прежде всего нужно правильно ухаживать за волосами. Нужно подобрать шампунь по типу кожи головы, а кондиционер и маски под свои волосы. Большое количество шампуня может высушить волосы, поэтому намыливать их нужно только у корней. А кондиционер, напротив, нужно наносить на пряди волос, чтобы хорошо их увлажнить.

Воспользуйтесь выпрямителем (утюжком)

Выпрямитель для волос – один из самых простых и быстрых способов создания прикорневого объема за пять минут. Предварительно вымойте волосы, нанесите термозащиту на волосы и высушите их. Разделите шевелюру на части и закрепите волосы шпильками-фиксаторами, чтобы не мешали. Возьмите прядь, захватите ее утюгом у корней и сделайте им полуоборот. Подождите, пока прядь остынет, и продолжайте повторять то же самое со всеми оставшимися волосами, пока не закончите. В конце зафиксируйте результат лаком для волос.

Но помните, что не стоит злоупотреблять таким способом, ведь это может повредить волосы.

Если у вас нет утюжка для волос, подобным образом создать объем у корней можно с помощью плойки.

Сделайте пучок

При использовании фена сделайте у корней волосы объемные пучки из прядей. После сушки феном таким образом можно получить не только увеличение объема прически, но и легкие локоны. Или после принятия душа перед сном сделайте высокий небрежный пучок. К утру уже высохшие волосы должны быть волнистыми и объемными.

Поменяйте пробор

Самый простой способ быстро увеличить прикорневый объем – поменять пробор. Особенно этот лайфгак хорошо работает, если прическа долго оставалась неизменной. Сещении пробора всего на несколько сантиметров обеспечит желаемый эффект объема.

Высушите волосы вниз головой

Звучит очень просто, но это правда работает. Опустите голову вниз. Если в таком положении высушить локоны, дополнительный подъем волос обеспечен. Если есть челка, ее лучше сушить как обычно.

Используйте брашинг

Если научиться правильно использовать круглую щетку брашинг, это позволит поднимать волосы у самых корней.

Наносите специальные средства для стайлинга

Пудра, не смывающийся спрей, лак «для объема» помогут создать и зафиксировать объем. Чтобы продолжить эффект, используй лак, наклонив голову вниз и распыляй его на прикорневую зону.

Сделайте небрежную укладку

Эффект объема волос создаст и небрежная укладка. Для закрепления результата используйте средства для стайлинга.

Используйте сухой шампунь

Этим средством не нужно злоупотреблять, чтобы не навредить здоровью волос. Чтобы добавить дополнительный объем, нанесите сухой шампунь на чистые волосы, как только высушите его. Но не нужно наносить сухой шампунь на грязные волосы.

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