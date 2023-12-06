Эксперты назвали пять вариантов окрашивания волос, которые подходят абсолютно всем

В этом материале мы собрали модную окраску волос, которая подходит абсолютно всем.

Покраска – один из самых действенных способов изменить имидж. Новый цвет волос – новый образ. Но бывает достаточно трудно подобрать такой оттенок, который будет идти. Эксперты из волос утверждают, что существуют виды окрашивания, которые можно смело выбирать вне зависимости от индивидуальных особенностей внешности. О каких именно идет речь?

Шоколадно-коричневый

Такой оттенок визуально делает лицо светлее, независимо от типа кожи, а еще придает выразительность и яркость взгляда. Если вам не нравится моно-окраска, можете делать практически любые цветные техники (все они будут прекрасно выглядеть) — от блондирования до колорирования.

Каштановый

Еще один довольно популярный цвет среди девушек, желающих освежить или изменить образ. Каштановый имеет богатую палитру оттенков: шоколадно-каштановый, золотисто-каштановый и т.д. Поэтому здесь важно подобрать тот, который подходит именно вам (холодный или теплый). При этом учитывается цвет глаз, тон кожи и т.д. Блондинкам с каштановым следует быть осторожными, ведь неправильно подобранный оттенок может прибавить возрасту.

Натуральный русый

Модная покраска 2023-2024 / Фото: pixabay.com

Последние несколько лет заметно прослеживается тенденция натуральности, поэтому русые волосы находятся на пике популярности. Этот цвет подойдет любому типу внешности. С ним нужно быть осторожными только девушкам, имеющим оливковую кожу. Если вы не готовы к масштабным изменениям в своем имидже, русый может стать лучшим вариантом.

Темно-русый с бликами

Этот тон можно назвать почти нейтральным, поэтому он будет отлично сочетаться с любым макияжем и одеждой. Также он может стать прекрасным основанием для колорирования. К примеру, сегодня очень модной считается тенденция к освещению кончиков. Такая техника придает прическе особый шарм и лишает необходимости подкрашивать корни.

Колорирование

Это профессиональный способ окрашивания, при котором мастер может одновременно использовать от 2 до 15 разных оттенков. Это помогает создать особенно глубокий цвет, придать кудрям объем, сделать любые волосы визуально более густыми, а прическу более пышной. Такую технику можно делать на любом начальном цвете волос, главное – подобрать правильные оттенки.

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