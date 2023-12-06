Эксперты назвали пять вариантов окрашивания волос, которые подходят абсолютно всем

В этом материале мы собрали модную окраску волос, которая подходит абсолютно всем.
Покраска – один из самых действенных способов изменить имидж. Новый цвет волос – новый образ. Но бывает достаточно трудно подобрать такой оттенок, который будет идти. Эксперты из волос утверждают, что существуют виды окрашивания, которые можно смело выбирать вне зависимости от индивидуальных особенностей внешности. О каких именно идет речь?
Шоколадно-коричневый
Такой оттенок визуально делает лицо светлее, независимо от типа кожи, а еще придает выразительность и яркость взгляда. Если вам не нравится моно-окраска, можете делать практически любые цветные техники (все они будут прекрасно выглядеть) — от блондирования до колорирования.
Каштановый
Еще один довольно популярный цвет среди девушек, желающих освежить или изменить образ. Каштановый имеет богатую палитру оттенков: шоколадно-каштановый, золотисто-каштановый и т.д. Поэтому здесь важно подобрать тот, который подходит именно вам (холодный или теплый). При этом учитывается цвет глаз, тон кожи и т.д. Блондинкам с каштановым следует быть осторожными, ведь неправильно подобранный оттенок может прибавить возрасту.
Натуральный русый
Последние несколько лет заметно прослеживается тенденция натуральности, поэтому русые волосы находятся на пике популярности. Этот цвет подойдет любому типу внешности. С ним нужно быть осторожными только девушкам, имеющим оливковую кожу. Если вы не готовы к масштабным изменениям в своем имидже, русый может стать лучшим вариантом.
Темно-русый с бликами
Этот тон можно назвать почти нейтральным, поэтому он будет отлично сочетаться с любым макияжем и одеждой. Также он может стать прекрасным основанием для колорирования. К примеру, сегодня очень модной считается тенденция к освещению кончиков. Такая техника придает прическе особый шарм и лишает необходимости подкрашивать корни.
Колорирование
Это профессиональный способ окрашивания, при котором мастер может одновременно использовать от 2 до 15 разных оттенков. Это помогает создать особенно глубокий цвет, придать кудрям объем, сделать любые волосы визуально более густыми, а прическу более пышной. Такую технику можно делать на любом начальном цвете волос, главное – подобрать правильные оттенки.
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