Родители-пингвины спят более 10 000 раз в день: новое исследование

Большинство животных-родителей испытывают дефицит сна, но некоторые пингвины нашли способ отдыха.

Об этом пишет Fox News.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science, гнездящиеся антарктические пингвины спят более 10 000 раз в день. Эти микродремы продолжаются около четырех секунд каждый, что позволяет антарктическим пингвинам быстро вздремнуть, продолжая при этом управлять своими птенцами.

Исследователи из разных стран во главе с Лионским исследовательским центром нейронаук во Франции провели исследования, разводя антарктических пингвинов и используя дистанционный электроэнцефалограммный мониторинг (ЭЭГ), который выявляет изменения в активности мозга.

10 000 четырехсекундных дневных снов составляют до 11 часов сна в течение дня, что исследователи считают достаточным сном для родителей-пингвинов.

Фото: Сергей Глотов

"Если микросон действительно выполняет функции сна, то животные, сталкивающиеся с постоянной потребностью в бдительности, могут прибегнуть к этой стратегии сна", — предположили в исследовании.

По словам соавтора исследования Поля-Антуана Либуреля, исследователя французского CNRS в Исследовательском центре нейронаук в Лионе, это было первое исследование, продемонстрировавшее, что животное может функционировать с такими небольшими приступами сна.

"Они могут удовлетворить свои потребности во сне, накапливая 600 приступов четырехсекундного сна в час, что составляет более 14 000 приступов сна в день", — сказал он.

Несмотря на то, что микросон был зарегистрирован и у других видов, в том числе людей, Либурель сказал, что обнаружение такого спящего режима у пингвинов все еще необычно.

"Обычно другие животные, имеющие микросон, делают это при переходе к более консолидированному сну", — сказал он. "Похоже, что антарктические пингвины смогли поддерживать такую фрагментацию сна без каких-либо очевидных физиологических затрат, поскольку они успешно выводят своих птенцов".

Исследователи считают, что этот тип сна может являться адаптацией к необходимости сохранять бдительность и защищать свою яйцеклетку, сохраняя при этом возможность спать.

Напомним, ученые рассказали, как умрет Земля. Солнце может не оставить от Земли и живого места.

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